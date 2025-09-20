Cristina Fernández de Kirchner volvió a arremeter contra Javier Milei: "Qué olor a default"

Cristina Fernández Kirchner balcón.JPG

En otro tramo de su descargo, Cristina señaló al jede de Estado por la posibilidad de un nuevo préstamo para afrontar los vencimientos de deuda, un crédito del Tesoro de Estados Unidos que el propio mandatario mencionó durante su estadía en Córdoba.

"¿Y arriba anunciás que estás pidiendo otro préstamos a Estados Unidos?… ¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!", sostuvo.

En el marco de sus críticas, Fernández de Kirchner hizo nuevamente referencia a los motivos de su condena, que hoy cumple en la residencia que tiene en San José 111, en el barrio de Constitución: "Cada vez está más claro por qué estoy presa", agregó.

En ese sentido, la expresidenta recordó que junto a Néstor Kirchner fueron los únicos después de Perón en no solicitar préstamos al FMI, y resaltó su gestión de la deuda:

"Fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos TODOS LOS DÓLARES que los gobiernos anteriores le habían pedido, endeudando al país".

Embed ¡Che Milei! ¡Que olor a default!...



TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”.



¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”… que acá la… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 20, 2025

Además, sumó críticas al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, acusándolo de ser "tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país", y señaló que Caputo logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces… ¡y en tan sólo siete años!".

Cristina dedicó el cierre de su extenso descargo contra Milei al escándalo por los audios relacionados con supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

"¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, 'son audios de peluquería e inteligencia artificial'? Daaaaaale!!!", escribió.

Y, por último, cerró con una referencia directa a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, señalada como presunta beneficiaria de coimas: "Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… ‘Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…’ ¿No lo escuchaste?", aludiendo a la canción que se volvió viral y fue entonada incluso por diputados del peronismo en el Congreso tras el rechazo a los vetos sobre el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.