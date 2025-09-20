En vivo Radio La Red
Política
Cristina Fernández de Kirchner
Javier Milei
Desde X

Cristina Fernández de Kirchner volvió a arremeter contra Javier Milei: "Qué olor a default"

Al cumplirse 100 días de su detención domiciliaria por la causa Vialidad, la expresidenta lanzó un duro descargo en sus redes sociales.

Cristina Fernández de Kirchner volvió a arremeter contra Javier Milei: Qué olor a default

Cristina Fernández de Kirchner volvió a arremeter contra Javier Milei: "Qué olor a default"

Cristina Fernández de Kirchner arremetió nuevamente contra el presidente Javier Milei al cumplirse cien días de su arresto domiciliario, en el marco de la causa Vialidad por la que fue condenada a seis años. Con el tradicional "Che Milei", en esta oportunidad, la exmandataria criticó la gestión económica del Gobierno y alertó sobre un posible default.

"¡Che Milei! ¡Que olor a default!...", tituló la expresidenta en el inicio de su extenso mensaje en la red social X, donde lanzó: "Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días… economista experto en crecimiento con o sin dinero".

En la misma línea, la exvicepresidenta durante la gestión de Alberto Fernández también criticó al ministro de Economía, Luis Caputo. "Se están llevando puesto el país como hicieron, primero, con Macri… ¡y ahora con vos, Milei!".

"Dejá de tomarnos el pelo a los argentinos diciendo 'estamos defendiendo el peso', cuando vos bien sabés que están financiando la fuga a dólar barato (¡otra vez hermano!… y van…), con los le que pediste prestado al Fondo Monetario… más los que te dio el Banco Mundial, el BID y cuanto dólar pudiste manotear", continuó en su descargo.

Cristina Fernández Kirchner balcón.JPG

En otro tramo de su descargo, Cristina señaló al jede de Estado por la posibilidad de un nuevo préstamo para afrontar los vencimientos de deuda, un crédito del Tesoro de Estados Unidos que el propio mandatario mencionó durante su estadía en Córdoba.

"¿Y arriba anunciás que estás pidiendo otro préstamos a Estados Unidos?… ¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!", sostuvo.

En el marco de sus críticas, Fernández de Kirchner hizo nuevamente referencia a los motivos de su condena, que hoy cumple en la residencia que tiene en San José 111, en el barrio de Constitución: "Cada vez está más claro por qué estoy presa", agregó.

En ese sentido, la expresidenta recordó que junto a Néstor Kirchner fueron los únicos después de Perón en no solicitar préstamos al FMI, y resaltó su gestión de la deuda:

"Fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos TODOS LOS DÓLARES que los gobiernos anteriores le habían pedido, endeudando al país".

Embed

Además, sumó críticas al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, acusándolo de ser "tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país", y señaló que Caputo logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces… ¡y en tan sólo siete años!".

Cristina dedicó el cierre de su extenso descargo contra Milei al escándalo por los audios relacionados con supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

"¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, 'son audios de peluquería e inteligencia artificial'? Daaaaaale!!!", escribió.

Y, por último, cerró con una referencia directa a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, señalada como presunta beneficiaria de coimas: "Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… ‘Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…’ ¿No lo escuchaste?", aludiendo a la canción que se volvió viral y fue entonada incluso por diputados del peronismo en el Congreso tras el rechazo a los vetos sobre el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

