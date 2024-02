CTERA convocó a un paro nacional docente para este lunes: ¿En qué lugares se afectará el inicio de clases?

En una conferencia de prensa convocada de manera urgente, la gremialista informó que en el congreso se votó "de manera unánime" que haya paro. Además, el lunes habrá movilizaciones en todas las provincias y el martes 27 se presentarán a la audiencia a la que llamó el Gobierno nacional ayer.

"Nosotros veníamos reclamando la convocatoria a la paritaria desde enero. Hemos tenido reunión, pero la convocatoria no se daba. Más allá de lo sectorial hemos planteado la urgencia y necesidad de que se enviaran los fondos que fueron retraídos de forma irregular a las provincias y a los docentes", añadió Alesso.

"El próximo mes los docentes de todo el país van a cobrar menos. Y no estamos hablando de poco. Estamos hablando del fondo compensador, del FONID y en el caso de la quinta hora se da un fenómeno particular: a varios docentes se les ha notificado que no va a continuar. Además de ser desplazados de sus puestos de trabajo van a perder parte de su salario", dijo al respecto la secretaria general.

La decisión del paro fue por unanimidad.

La Provincia de Buenos Aires inicia las clases el 1 de marzo

La medida de fuerza no afectará a la Provincia de Buenos Aires, donde el inicio de clases está pautado para el 1 de marzo.

El paro se ejecutará pese a que el Gobierno convocó a los gremios el próximo martes a las 18 “para iniciar los diálogos a fin de acordar el convenio marco nacional del salario mínimo docente”, indicó la Secretaría de Educación.

CTERA ratificó el paro argumentando que la suspensión del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales compromete el 10% del salario de más de 1.650.000 trabajadores. “Hay que sumar a eso los tarifazos, la inflación y la suba de alquileres”, remarcó el director de Prensa del gremio, Alejo Demichelis.