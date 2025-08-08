Fraude en el examen de residencias: el Gobierno implementará un nuevo sistema para convalidar títulos médicos extranjeros

comunicado 2

En ese sentido, destacaron que la medida representa un "acto de justicia" para con los estudiantes que "con gran esfuerzo obtienen sus títulos superando la enorme exigencia académica que requiere la medicina y adoptan nuestras universidades". "No vamos a continuar reconociendo como igual un título que no lo es", reprocharon y justificaron: "Supeditando la convalidación de títulos al reconocimiento de la Federación Mundial de Educación Médica, se limita el acceso al examen de residencia a universidades que acrediten procesos de garantía de calidad equivalentes a los que rigen en Argentina, de manera que todos los profesionales médicos, nacionales o con títulos convalidados, cumplan las mismas exigencias académicas y formativas".