COMUNICADO OFICIAL

Fraude en el examen de residencias: el Gobierno implementará un nuevo sistema para convalidar títulos médicos extranjeros

Ninguno de los 117 aspirantes sospechados de hacer trampa logró revalidar su nota y 109 tenían títulos convalidados del exterior. Desde ahora, solo se aceptarán diplomas de universidades acreditadas por la Federación Mundial de Educación Médica, como las de Argentina, EE.UU., España, Italia y Alemania.

El Ministerio de Salud anunció esta tarde que implementará un nuevo sistema de convalidación de títulos médicos extranjeros a raíz de los resultados de la validación de nota del examen de residencias, que volvieron a rendir aspirantes sospechados de fraude.

En un comunicado, la cartera de Seguridad señaló que los "resultados de la validación de nota del Examen Único de Residencias que debieron rendir determinados aspirantes sospechados de fraude" dejaron como conclusión que "ninguna de las 117 personas consiguió validar la nota obtenida en el primer parcial". Y agregaron un dato clave: "109 de ellos contaban con títulos convalidados de universidades extranjeras".

Por eso, decidieron que la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano realice, en adelante, "un profundo cambio en el proceso de convalidación de títulos extranjeros". "A partir de ahora, únicamente se otorgarán convalidaciones directas a aquellas titulaciones que hayan acreditado el estándar de calidad que otorga la Federación Mundial de Educación Médica (WFME, por sus siglas en inglés), aval que poseen tanto los títulos argentinos como los de países como Estados Unidos, España, Italia y Alemania, entre otros", explicaron.

En ese sentido, destacaron que la medida representa un "acto de justicia" para con los estudiantes que "con gran esfuerzo obtienen sus títulos superando la enorme exigencia académica que requiere la medicina y adoptan nuestras universidades". "No vamos a continuar reconociendo como igual un título que no lo es", reprocharon y justificaron: "Supeditando la convalidación de títulos al reconocimiento de la Federación Mundial de Educación Médica, se limita el acceso al examen de residencia a universidades que acrediten procesos de garantía de calidad equivalentes a los que rigen en Argentina, de manera que todos los profesionales médicos, nacionales o con títulos convalidados, cumplan las mismas exigencias académicas y formativas".

