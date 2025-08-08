Fraude en el examen de residencias: el Gobierno implementará un nuevo sistema para convalidar títulos médicos extranjeros

Por eso, decidieron que la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano realice, en adelante, "un profundo cambio en el proceso de convalidación de títulos extranjeros". "A partir de ahora, únicamente se otorgarán convalidaciones directas a aquellas titulaciones que hayan acreditado el estándar de calidad que otorga la Federación Mundial de Educación Médica (WFME, por sus siglas en inglés), aval que poseen tanto los títulos argentinos como los de países como Estados Unidos, España, Italia y Alemania, entre otros", explicaron.