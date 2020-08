"La cuarentena se quedó sin nafta": el editorial de Jonatan Viale

El editorial de Jonatan Viale en A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se analizó el nuevo anuncio de la extensión del aislamiento y cómo el Gobierno cambió en su forma de comunicar a lo largo de cada uno de los anuncios. El clima social ante la situación económica, la combinación para que la cuarentena ya no sea tal.

"Ahora el Presidente de golpe dice que hace meses que no hay cuarentena en Argentina. ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué armaron una maquinaria aceitada para destrozar a todo aquel que dijera lo que el presidente dijo hoy? Sospecho tener la respuesta. Cuando las encuestas marcan que la cuarentena ya no rinde más, entonces no existe más".

"Pregunto con el mayor de los respetos: ¿No trabajar no genera angustia? ¿Tener miedo a perder el trabajo no genera angustia? ¿No tener ingresos por tiempo indeterminado no genera angustia? ¿No llegar a fin de mes no genera angustia? ¿Tener el negocio cerrado sin poder pagar los sueldos no genera angustia? ¿Tener que elegir entre cerrar el comercio o despedir la mitad del plantel no genera angustia? ¿No poder ver a la familia no genera angustia? Entonces... Lo que deberán entender y bancarse es que cada uno se angustia por lo que puede. La gente no elije de qué angustiarse. Por favor, no se metan con la angustia de los demás. No le controlen la angustia a la gente. No le digan cómo, cuándo, dónde y por qué tienen que angustiarse".

"¿Por qué el Presidente se resiste a seguir hablando de cuarentena? ¿Por qué el comité de expertos le recomendó ayer dejar de usar la palabra cuarentena? Porque entienden que la sociedad argentina está saturada y ya no responde a las demandas de su gobierno. Algo que era bastante previsible para todos y terminó pasando".

"Muchas veces el gobierno pierde de vista que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo sobre-humano. Incluso, es la sociedad que más tiempo lleva en cuarentena en todo el mundo".