"¿Cuarentena hasta septiembre?": el editorial de Jonatan Viale

El editorial Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24.

Jonatan Viale, en su editorial en Realidad Aumentada, se refirió al futuro del aislamiento en el AMBA al preguntarse "¿cuarentena hasta septiembre", al tiempo que le pidió a la clase política "estar a la altura" de la circunstancias.

"¿Qué hablaron esta mañana Rodríguez Larreta y Kicillof sobre cómo sigue la cuarentena en el AMBA? Una importante fuente del Gobierno de la Ciudad nos contó que hoy Larreta le entregó a su par bonaerense un borrador de los pasos a seguir. Serían 12 fases. La diferencia entre la Ciudad y la provincia no es menor, es estrictamente sanitaria y tiene que ver con la llegada del pico de la pandemia".

"El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, cree que estamos atravesando la parte más alta del pico de contagios. En cambio, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, cree que lo peor todavía no llegó y que la curva de casos podría seguir subiendo. Quirós considera que el 10% de los porteños ya tuvo o tiene coronavirus. Oficialmente hay 38 mil personas en la Ciudad que contrajeron el virus, pero el Ministro cree que esa cifra en realidad hay que multiplicarla por 10. Si se tiene en cuenta a los asintómaticos que no fueron testeados, la cifra real sería de 380 mil personas".

"Lo que pase en los próximos 5 días será clave para el futuro de la cuarentena, si los números de contagios comienzan a bajar se relaja la cuarentena, pero si siguen subiendo estamos en problemas".

"¿Por qué la política no puede darse el lujo de agarrarse de los pelos como la semana pasada? Porque se viene un derrumbe inédito, una caída en picada que destroza un 15% del PBI. Un golpe nunca antes visto en la historia de la Argentina. JP Morgan dice que Argentina tendrá una caída del 49% en el segundo trimestre de 2020 comparado con el primer trimestre de 2020. Pronóstico: más de 13 puntos de caída del PBI para todo el año, 285 mil puestos de trabajo destruidos entre marzo y mayo".

"Estados Unidos ya recuperó casi 5 millones de empleos en junio, marcando un récord histórico. Ellos pueden hacerlo porque tienen un mercado de trabajo mucho más flexible. En Argentina el mercado de laburo es mucho más rígido, de manera que no será fácil recuperar los casi 400 mil puestos de trabajo que se destruyeron durante la cuarentena y siempre pasa lo mismo: se genera poco o nada de empleo en el sector privado y la solución es engordar al Estado hasta límites insospechados".

"Lo único que no puede hacer la clase política en estos momentos es pelearse como su fueran chicos de 5 años. No suma nada burlarse de la gente que está sufriendo, de los 77 ataques a silobolsas, o que el vocero presidencial le diga inútil a un ex presidente justo un día después que el Presidente pidiera terminar con el odio. Tampoco suma nada que Juntos por el Cambio no se presente a dialogar con Fernández, por más ninguneados que se sientan es momento de tragarse el orgullo y juntarse a hablar".