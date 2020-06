"La culpa de todo la tienen los runners": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24.

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale analizó el papel del Estado y la asistencia en el marco de la pandemia y el aumento de casos, y, ante algunas argumentaciones de referentes políticos, señaló que "la culpa de todo la tienen los runners".

"Impacta escuchar al viceministro de Salud de Kicillof no descartar que la cuarentena en el AMBA se extienda hasta el 15 de septiembre. Esto implicaría 176 días de cuarentena en la zona metropolitana de Buenos Aires. Serían, exactamente, 100 días más que el aislamiento obligatorio que sufrió Wuhan. Uno entiende la preocupación que tienen los gobernantes en este momento tan difícil, ¿pero por qué se busca transmitir más miedo del que ya hay en un contexto de tanta incertidumbre? Sospecho que las declaraciones tan fuertes de algunos funcionarios se explican por el temor que generó un aumento notable de casos en la provincia de Buenos Aires en la última semana".

"En los últimos 5 días, del 10 al 15 de junio, la Ciudad de Buenos Aires mantuvo un número relativamente constante de nuevos casos diarios. En cambio, la Provincia tuvo picos que superaron hasta los 800 casos por día. Una autoridad muy importante del Gobierno nacional me decía en riguroso Off the record: 'En la Provincia están abriendo el paraguas'. Es decir, lo que están haciendo es avisar que la situación se puede salir de control y de paso buscar un responsable político. Y quien sacó todos los números como culpable fue el runner porteño, cheto, garca, individualista, frívolo, histérico y anticuarentena. Si a ustedes los hace sentir más tranquilos despertar un sentimiento anti-porteño y echarle la culpa de todo al runner, háganlo... no creo que les vaya muy bien porque la gente no es estúpida".

"El debate que tenemos pendiente en Argentina no es: cuarentena sí o no, sino cuán eficiente es el Estado en tiempos de pandemia. Argentina está en el puesto 36 en cantidad de contagios, pero es uno de los países que menos testea a su población. Nadie es anticuarentena, estamos reflexionando juntos sobre la eficiencia del Estado argentino, siendo que en estos momentos es el más grande de la historia de la democracia. Fijate el estupendo informe que hizo la gente de A24.com: 9 de cada 10 argentinos viven en hogares que dependen del Estado. La suma te da más de 23 millones de personas, pero tené en cuenta que muchos planes o pagos se repiten por persona. ¿Cómo se hace para sostener semejante monstruo? Con impuestos y emisión. El Estado siempre se queda con la mitad de todo lo que pagamos a través de impuestos".

"Vuelvo al debate de fondo: ¿qué grado de eficiencia tiene nuestro Estado? ¿Hace la suficiente cantidad de testeos? ¿Tiene la suficiente cantidad de unidades de terapia intensiva en los hospitales públicos? ¿Se aísla de verdad a los contactos estrechos de los infectados? ¿Llega la IFE a todos lados? ¿Se pagan los ATP en todas las empresas? ¿Los bancos públicos están dando créditos a tasa cero? ¿Llega la comida a los comedores del Conurbano profundo? ¿Sirve expropiar una empresa privada que tiene una deuda de 100 mil millones de pesos justo ahora? ¿Está bien socializar una deuda privada en el peor momento de la historia económica argentina? Pero es mucho más fácil decir que la culpa de todo la tienen los runners".