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Visita inesperada

Dani Alves con Gildo Insfrán en Formosa: el motivo de la inesperada visita del ex futbolista

El ex futbolista brasileño fue recibido por el gobernador en la Casa de Gobierno durante una visita al norte argentino. El motivo detrás del sorpresivo encuentro.

El exfutbolista brasileño fue recibido por el gobernador en la Casa de Gobierno durante una visita al norte argentino. (Foto: @gildoinsfran)

El exfutbolista brasileño fue recibido por el gobernador en la Casa de Gobierno durante una visita al norte argentino. (Foto: @gildoinsfran)

El ex futbolista brasileño Dani Alves se reunió este jueves con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en la Casa de Gobierno provincial. El encuentro se produjo durante la visita del exjugador al norte argentino para participar del Congreso Profético organizado por la Iglesia Centro de Gloria, donde se presenta en su nueva etapa como predicador evangélico.

Leé también Por qué Dani Alves quedaría en libertad en 2025 si lo condenaron a más de 4 años de cárcel
El futbolista brasileño Dani Alves fue condenado por agresión sexual contra una mujer en un club nocturno de Barcelona. (Foto: archivo)

Insfrán confirmó la reunión a través de su cuenta de X, donde compartió imágenes junto a Alves y otros pastores evangelistas de Brasil y de la provincia.

“Esta mañana recibimos en Casa de Gobierno a Dani Alves y otros pastores evangelistas de Brasil y nuestra provincia, con motivo de la realización del Congreso Profético, que se desarrollará hoy y mañana en la Iglesia Centro de Gloria de Formosa”, escribió el mandatario.

“Les deseamos éxitos en este encuentro de fe y en sus próximas actividades”, agregó.

La gira religiosa de Dani Alves por el norte argentino

La visita de Alves a Formosa forma parte de una recorrida que también incluye a Salta, donde tiene previstas actividades entre el 19 y el 20 de octubre.

El brasileño participa del evento “El Impacto de su Gloria”, que se desarrolla del 15 al 17 de octubre en el Ministerio Internacional Centro de Gloria, una iglesia cristiana que plantea como objetivo institucional “establecer el Reino de Dios en Formosa”.

Gildo Insfrán compartió imágenes junto a Alves y otros pastores evangelistas de Brasil y de la provincia. (Foto: @gildoinsfran)

Gildo Insfrán compartió imágenes junto a Alves y otros pastores evangelistas de Brasil y de la provincia. (Foto: @gildoinsfran)

El exdefensor había anticipado su llegada a la Argentina mediante publicaciones en sus redes sociales oficiales, en las que compartió distintos pasajes bíblicos.

Entre sus mensajes se destacó una frase vinculada con el enfoque de sus presentaciones recientes: “Es tiempo de liberación y de arrepentimiento”.

Después de su paso por Formosa, Alves continuará su agenda en Salta, donde participará de encuentros organizados por la Fundación Estilo de Vida. La entidad había anunciado su llegada a través de sus canales institucionales.

“Atención Salta: Este 19 y 20 de octubre, le damos la bienvenida a un gran amigo y deportista que será parte de un acontecimiento especial para nuestra provincia: DANI ALVES”, comunicó la organización.

De acuerdo con fuentes de la fundación, el cronograma contempla una charla deportiva el lunes 19 de octubre por la mañana en Rosario de Lerma y un encuentro deportivo el martes 20, desde las 9, en el estadio Delmi.

Ambas actividades estarán dirigidas a estudiantes de colegios primarios, secundarios y terciarios, además de clubes y escuelas de fútbol.

Ese mismo martes, a partir de las 20.30, Alves ofrecerá una actividad abierta al público en la que compartirá su testimonio personal y deportivo. “Viene a respaldar a la Fundación, abrirnos las puertas afuera del país y también apadrinar nuestra escuela de fútbol”, explicaron desde la entidad.

De las canchas a la predicación evangélica

La recorrida por el norte argentino se suma a otras visitas que Alves realizó en América Latina después de recuperar su libertad. El brasileño estuvo recientemente en Asunción, Paraguay, y también viajó a El Salvador para participar de actividades vinculadas con su faceta religiosa.

Su transformación personal se produjo después de un proceso judicial que marcó los últimos años de su carrera.

La Audiencia de Barcelona lo había condenado el 30 de diciembre de 2022 a cuatro años y medio de prisión y cinco años de libertad vigilada por una agresión sexual. La sentencia fue confirmada en febrero de 2024.

Sin embargo, en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo absolvió al considerar que el testimonio de la denunciante presentaba “vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones”.

Después de la absolución, Alves se alejó del fútbol profesional y profundizó su vínculo con la comunidad evangélica, una etapa que describe como un “pacto con Dios”.

En noviembre de 2025 se difundieron imágenes suyas como predicador en una iglesia de Girona, España. Medios deportivos como Sport y Marca informaron que la fe cristiana evangélica pasó a ocupar un lugar central en su vida. El propio brasileño comenzó a definirse como “discípulo de Cristo Jesús”.

En pocas palabras

  • Dani Alves visitó la Casa de Gobierno de Formosa y se reunió con el gobernador Gildo Insfrán.
  • El ex futbolista brasileño se encuentra en el país para participar de un congreso evangélico.
  • Alves también tiene programadas actividades deportivas y de testimonios en Salta.
Resumen generado por Thinkindot AI
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