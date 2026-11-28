La trayectoria periodística de Javier Lozano

La carrera de Javier Lozano en Artear comenzó en junio de 1987, con la cobertura judicial como acreditado en Tribunales. Más adelante integró la producción de Telenoche, fue cronista de TN y eltrece y siguió la actividad política desde la Casa Rosada y el Congreso de la Nación.

En 2020, durante la pandemia de coronavirus, pasó de la televisión a la redacción digital de TN, donde asumió como editor. Al despedirse de la pantalla, contó por qué quería dar ese paso. “Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico”, expresó al aire.

En mayo de este año, Lozano estuvo entre los periodistas acreditados que vieron interrumpido su acceso a la Casa Rosada por una medida temporal del Gobierno nacional. Aunque se reabrió el ingreso, el equipo de TN tuvo que esperar un tiempo más para volver a entrar.