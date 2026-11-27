Las primeras operaciones de la firma se concretaron en 1884. (Foto: archivo)

Con el paso de las décadas, la compañía se convirtió en uno de los grupos económicos más importantes del país y la familia Born consolidó su influencia en el sector empresarial.

Cómo fue el secuestro

En septiembre de 1974, Jorge Born y su hermano Juan fueron capturados por Montoneros, organización de la izquierda peronista. Los secuestradores exigieron un rescate de US$ 60 millones, un monto extraordinario para aquella época.

La negociación tuvo una particularidad, ya que Jorge debió participar en las conversaciones con su propio padre para concretar el pago. Juan recuperó la libertad después de 60 días, mientras que Jorge permaneció en cautiverio durante seis meses.

En septiembre de 1974, Jorge Born y su hermano Juan fueron capturados por Montoneros. (Foto: archivo)

El episodio provocó un fuerte impacto en el entorno familiar y empresarial. Luego del secuestro, la familia se instaló en San Pablo, Brasil, y no volvió a radicarse en la Argentina.

El vínculo posterior con un dirigente montonero

Uno de los aspectos más llamativos de la vida de Born después de su liberación fue la relación que estableció con Rodolfo Galimberti, uno de los dirigentes de Montoneros que había intervenido en la planificación del secuestro.

Born explicó que ese acercamiento tuvo un objetivo concreto, recuperar una parte del dinero entregado como rescate. Con el tiempo, el vínculo trascendió las conversaciones y llegó al ámbito de los negocios.

El desembarco del Plan BB en el gobierno de Menem

La trayectoria de Born volvió a quedar vinculada con la política argentina durante la llegada de Carlos Menem a la Presidencia. El empresario le presentó al mandatario un programa económico conocido como el Plan BB, que fue implementado durante los primeros meses de su gestión.

La iniciativa también tuvo consecuencias directas en la estructura del Gobierno. Dos ejecutivos de Bunge y Born fueron convocados para ocupar el Ministerio de Economía. El primero fue Miguel Ángel Roig, quien falleció pocos días después de asumir. Luego lo reemplazó Néstor Rapanelli.

Sin embargo, el programa no consiguió los resultados previstos y su fracaso repercutió en la posición de Born dentro del grupo empresario.

Finalmente, Bunge y Born decidió apartarlo de la conducción. La sucesión quedó a cargo de Octavio Caraballo, quien encabezó un proceso de reorganización que derivó en la separación de la participación de la familia Born y en la continuidad de la compañía bajo el nombre Bunge.