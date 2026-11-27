"Así como hay sectores que han logrado tener incentivos fuertes, lo mismo tenemos que hacer con inversiones más pequeñas. Toda la economía tiene que poder salir", señaló.

La legisladora también contó que viene acercando propuestas para avanzar en esa dirección. Según explicó, comparte sus planteos con el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente Javier Milei y los integrantes de la mesa política del Gobierno, encabezada por Karina Milei.

"Yo voy pensando medidas, se las digo al ministro, al Presidente, las voy diciendo en la mesa política, para que la gente sienta que nosotros estamos pensando en ellos", expresó.

Bullrich habló sobre su lugar en La Libertad Avanza y descartó que le hayan pedido bajarse

Durante la entrevista, Bullrich también fue consultada sobre las versiones vinculadas con sus aspiraciones políticas para las elecciones del próximo año y sobre una eventual intervención de Karina Milei para que desista de una candidatura.

La respuesta de la senadora fue contundente: "No me puede pedir que me baje de algo a lo que nunca me subí".

Más allá de esa aclaración, volvió a referirse a su relación con el Presidente y marcó una diferencia respecto de las estructuras políticas tradicionales. Bullrich aseguró que nunca se sintió identificada con los esquemas de conducción vertical y que su intención es participar activamente del proceso de transformación impulsado por el Gobierno.

"Yo no soy vertical, nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. Me gusta ser parte y socia de los cambios que Argentina está construyendo", afirmó.

Por último, hizo referencia a la convivencia entre los distintos espacios y electorados que confluyeron en el proyecto libertario. Según planteó, esa alianza debe mantenerse y fortalecerse para alcanzar los objetivos políticos del oficialismo.

"Son dos electorados que se juntaron para conseguir un objetivo y esos dos electorados tienen que estar juntos y potenciarse. Lo que no puede hacer nadie que esté en este proyecto es ir para atrás", concluyó.