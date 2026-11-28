“La disputa de soberanía no impide proteger esos recursos mientras aquella se resuelve”, sostuvo.

Además, afirmó que respetará la decisión del Tribunal y continuará defendiendo sus derechos en el marco del derecho internacional. En ese sentido, indicó que avanzará con la constitución del Tribunal Arbitral y solicitará las medidas necesarias para preservar los derechos argentinos.

Malvinas: nuevas acciones del Gobierno contra cinco involucrados en la explotación petrolera

El comunicado también informó que el viernes se iniciaron nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por infracciones al marco jurídico vigente. “Quienes participen de la explotación ilegítima de nuestros recursos deberán afrontar las consecuencias”, advirtió el Ejecutivo.

A su vez, el presidente Javier Milei le pidió a la Cámara de Diputados que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. “Su demora entusiasma al gobierno británico”, cuestionó.

“La defensa de nuestra soberanía no es una causa de un gobierno ni de un partido: es un mandato constitucional irrenunciable”, agregó el texto, que concluyó: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.

Qué resolvió el Tribunal Internacional del Derecho del Mar

El TIDM rechazó por 18 votos contra 3 el pedido de la Argentina para que se dictaran medidas provisionales destinadas a frenar las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, en la cuenca norte de las Islas Malvinas.

El Tribunal consideró que las normas de la Convención del Derecho del Mar invocadas por la Argentina no ofrecían, en esta instancia preliminar, una base suficiente para establecer la jurisdicción del tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia. En su análisis, sostuvo que resolver determinados planteos argentinos requeriría determinar previamente qué país tiene soberanía sobre las islas, una cuestión que excede el ámbito de aplicación de la Convención.

La decisión no resolvió la disputa de soberanía ni el fondo de la controversia. El Tribunal también aclaró que su pronunciamiento no prejuzga sobre la jurisdicción que tendrá el tribunal arbitral para tratar el caso ni sobre los argumentos que puedan presentar las partes.

Por lo tanto, el rechazo de las medidas provisionales no implica una autorización del organismo para avanzar con la explotación petrolera.

La reacción del Reino Unido tras el fallo por Malvinas

Por su parte, el Gobierno británico celebró la decisión del Tribunal y cuestionó la posición argentina. Lo hizo a través de un comunicado conjunto difundido este sábado por el secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves.

“Celebramos la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de no dictar medidas provisionales. Este resultado representa una reivindicación de la sólida defensa y estrategia jurídica del Reino Unido”, señalaron.

Además, cuestionaron la presentación argentina y afirmaron: “La Argentina intentó impedir que los habitantes de las Islas Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en ese intento”.