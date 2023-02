Daniel Menéndez, de Barrios de Pie: "Si no revertimos la situación, vamos a perder las elecciones"

Y en su descargo, agregó: "La insatisfacción no está solamente en aquel que no tiene laburo, sino también en el que trabaja y no le alcanza para más que el alquiler y la comida".

"Necesitamos recomponer el nivel adquisitivo del ingreso. Que no lo hayamos cumplido genera un enorme malestar", reconoció el dirigente.

Acerca de si Alberto Fernández tiene que ir por la reelección, Menéndez contestó: "No lo sé. Hay que resolverlo".

Y al respecto, advirtió: "Si la gestión no está bien y no mejoramos, ningún candidato va a resolver eso. Lo que nos salva es tener un proceso de tres o cuatro meses en el que se pueda revertir la curva del deterioro del ingreso. Si eso no pasa, perdemos".