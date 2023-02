Daniel Scioli confirmó su precandidatura en el Frente de Todos: "Yo sé lo que el país necesita"

Frente de Todos: los motivos por los cuales Scioli quiere competir en las PASO

Alberto Fernández eligió a Daniel Scioli como ministro de Producción Sin esperar a qué decisión tomará Alberto Fernández, Daniel Scioli competirá en las PASO (Foto: NA).

En ese marco, el ex gobernador bonaerense precisó: "Yo no puedo ser indiferente, nunca lo fui. Tampoco puedo encarar algo si no estoy convencido, más a esta altura de mi vida, de que lo puedo hacer bien, que puedo darle un buen servicio al país y cumplir las expectativas".

"Yo sé lo que el país necesita, yo sé lo que la gente quiere", subrayó el dirigente oficialista, quien afirmó que "cada ciclo democrático tiene una demanda que se va generando en la sociedad".

Al respecto, el embajador puntualizó: "En esta oportunidad seguramente la gente busca experiencia, un dador de confianza, de certidumbre, de tranquilidad, que pueda cumplir con ese preámbulo de la Constitución, promover la unidad nacional, que construya sobre lo construido y no venga a romper todo".

En ese sentido, Scioli argumentó: "La gente ha visto inclusive mi reacción en la adversidad. La derrota en la elección o desgracias que he tenido en mi vida".

"Uno, cuando tiene una adversidad, puede enojarse, patalear, chillar o aprender. Y yo me dediqué a aprender. Porque las derrotas son un aprendizaje para entender a la gente y estar actualizado", aseveró.