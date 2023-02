Primero, dijo que "hay que sacar los intermediarios; el que necesita un apoyo del Estado tiene que pedírselos al Estado". Luego, plnateó que hay que "hacer cumplir las condiciones", como que los hijos de los beneficiarios comprueben que asisten a la escuela. Y por último, que aquellos que reciban un plan social dejen de percibirlo si no aceptan un trabajo.

Ante la repregunta de Trebucq sobre las manifestaciones en la calle que desencadenaría eliminar a los "intermediarios", Rodríguez Larreta aseveró: "Va a pasar. Un día, dos días, tres, cinco, al sexto día la gente se da cuenta que si no va a la plaza no pasa nada. ¿Vos creés que va a seguir yendo? La mayoría no. Les ganás porque les sacás el poder de otorgar un plan social, que hoy lo tiene gente que no fue votada y que lo usa para presionar al gobierno".

"Al principio va a haber (manifestaciones), pero llega un momento que la gente se va a dar cuenta que no va a la manifestación y no pierde el plan. Eso es lo que hay que hacer, rápido", reforzó.

Por otra parte, el jefe de Gobierno porteño aseguró que "no" se pondría "de acuerdo en nada con Cristina Kirchner", dado que no ve "espacio para el acuerdo con ella".

Además, dijo que hay que tomar "300 medidas" para atacar los problemas estructurales del país, y detalló: "Tenemos que abrir mercados, dirigir nuestra diplomacia a vender productos argentinos. Tenemos que hacer obras de infraestructura. Tenemos que hacer rutas, modernizar el sistema laboral que es arcaico. Tenemos que tener un sistema previsional que sea estable en el tiempo. Tenemos que cambiar el sistema de coparticipación, tenemos que desburocratizar este país. Tenemos que replantear el sistema educativo. Tenemos que federalizar la Argentina. Tenemos que dar la lucha contra las mafias".

Horacio Rodríguez Larreta en La Cruel Verdad