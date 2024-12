De la asunción a espaldas a la "pax cambiaria": los 10 sucesos del primer año de gobierno de Javier Milei

Los 10 hitos más importantes de la gestión Milei





1) Discurso de asunción, del espaldas al Congreso

Milei inauguró el 10 de diciembre de 2023 su presidencia con un discurso de asunción que brindó a espaldas del Congreso, anticipando el conflicto abierto que mantendría con uno de los poderes de la República.

En las escalinatas del Palacio Legislativo enarboló muchas de sus banderas de gestión: "No hay plata", "no hay alternativa al ajuste" y "el que corta no cobra", en confrontación con los movimientos piqueteros. En el marco de su reforma del Estado, confirmó que reduciría el Gabinete de 22 a nueve ministerios.

2) Devaluacion del 118%

Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía y Finanzas, anunció dos días más tarde, el 12 de diciembre, un salto devaluatorio del 118%, llevando el dólar a 800 pesos. La medida generó traslado a precios inmediato, que aceleró la inflación en los primeros meses de gestión.

3) Mega DNU de desregulación de la economía

El 20 de diciembre, Milei presentó por cadena nacional el mega DNU de desregulación de la economía, con reformas sobre cerca de 300 leyes, con modificaciones y eliminaciones de normas como la ley de alquileres, de abastecimiento y góndolas, sumado a la flexibilización de los aportes a obras sociales y el fin de las regulaciones de precios de prepagas. Hhabilitó la firma de contratos de alquiler de inmuebles en dólares, y la conversión de empresas estatales en sociedades anónimas.

El DNU 70/23 con más de 360 artículos, generó el rechazo de amplios sectores de la oposición que judiciaalizaron la norma por considerarla "inconstitucional" y anticipó un escenario de litigiosidad para los primeros 12 meses del flamante gobierno de LLA.

4) Presentación de la Ley Bases y la sanción después de 5 meses de negociaciones

Guillermo Francos junto a Martín Menem Ley Bases: Francos y Martín Menem se reunieron para analizar lo que pasó en Diputados. (Foto: archivo)

El 27 de diciembre el presidente envió al Congreso nacional la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Conocida como "ley ómnibus", la otra gran viga maestra del plan económico de Milei diseñada por el actual minsitro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El proyecto original incluía una delegación de facultades y declaración de emergencias, un ambicioso paquete fiscal para reducir drásticamente el déficit, una reforma administrativa del Estado para desburocratizar y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, un esquema de privatizaciones de empresas públicas, desfinanciamiento de organismos de la cultura, y cambios sustantivos en materia de educación, seguridad y Código Civil.

Pero terminó reducido a la mitad de artículos, en medio de extensas negociaciones con bloques del PRO, la UCR y partidos provinciales que formaron una nueva mayoría que ayudaría a Milei a sostener la gobernabilidad durante el primer año de gobierno.

5) Inflación: récord y desaceleración

El 11 de enero el INDEC divulgó que la inflación de diciembre había sido superior al 25%, la peor cifra desde 1991, antes de la Convertibilidad. Sin embargo, tras una primera desaceleración en enero, el Gobierno recibió una noticia alentadora: la inflación de febrero había bajado al 13,2% según el INDEC, lo cual consolidaba una tendencia a la deceleración de la subida de precios.

6) Primer paro contra el gobierno de Milei

El 24 de enero, 35 días después de la asunción presidencial, se realizó el primer paro contra el Gobierno de Milei, el más rápido convocado contra un gobierno recién asumido. La CGT generó una amplia convocatoria a una masiva marcha que reunió a sindicatos, movimientos sociales y organizaciones peronistas y de izquierda.

7) El ajuste en el Estado y la tensa relación con las provincias

El presidente castigó a los gobernadores, a quienes culpó por no haber entendido el clima de época, ordenando a sus legisladores a votar a favor de la ley ómnibus.

Además de provocar las renuncias de dos funcionarios que le respondían a gobernadores a los que consideró 'traidores', el 8 de febrero eliminó el Fondo de Compensación al Transporte que subsidiaba las tarifas de colectivos en el Interior, llevando al máximo la tensión con provincias como Córdoba y Santa Fe.

Al día siguiente, el Gobierno dejó de transferir a las provincias los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente del salario de docentes de todo el país. Milei también subió al ring al gobernador bonaerense, el kirchnerista Axel Kicillof, al eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que Alberto Fernández le había devuelto a ese distrito en 2020 en detrimento de la Ciudad de Buenos Aires.

Javier Milei firma el Pacto de Mayo con 18 gobernadores

Javier Milei firma el Pacto de Mayo con 18 gobernadores. (Foto: X)

El momento de máxima tensión llegó cuando el Gobierno le pisó a la provincia de Chubut 13.500 millones de pesos producto de una deuda que había dejado la anterior administración provincial, que Nación se negó a refinanciar. Frente a la represalia nacional, el gobernador de la provincia, Ignacio "Nacho" Torres del PRO se plantó y amenazó con no enviar un solo barril de petróleo al resto del país. Automáticamente, los otros 23 gobernadores se solidarizaron con Chubut e iniciaron una rebelión.

8) La primera crisis de gabinete y la asunción de Guillermo Francos como ministro coordinador

guillermo francos senado3.jpg

Después de varios meses, con el cambio del jefe de Gabinete, la renuncia del intransigente Nicolás Posse y su reemplazo por el dialoguista Guillermo Francos, la relación con el gobernadores de la oposición dialoguista se reencaminó y Milei terminó convocando a la firma del Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán.

También logró el acercamiento de varios peronistas no kirchneristas, como el tucumano Osvaldo Jaldo, rompiendo la unidad del peronismo que quedó separado en los kirchneristas y los no kirchneristas aliados del gobierno que ayudaron a la sanción de las leyes que necesitaba el gobierno.

Sin embargo, la relación termina el año en otro momento de extrema tensión, ante la falta de acuerdo por el proyecto de Presupuesto 2025 y la intransigencia de Milei

Sin evitar ninguna polémica, el Presidente se trenzó en una discusión pública con Lali Espósito, por el cachet que la cantante cobraba para festivales públicos, mientras que al poco tiempo dictaminó el cierre de la agencia Telam cuyas dos redacciones amanecieron valladas con un impresionante operativo policial que impidió el ingreso de los trabajadores a las instalaciones. Antes, el 22 de febrero, el Gobierno dispuso el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

9) Primera Asamblea Legislativa en el Congreso: invitación a firmar el "Pacto de Mayo"

Javier Milei volvió a poner en duda el Pacto del 25 de Mayo ante empresarios y negó el atraso cambiario. Foto Presidencia..jpeg

En ese clima de máxima tensión llegó Milei a su primera Asamblea Legislativa en el Congreso, el 1 de marzo pasado, cuando brindó su mensaje dentro del recinto de Diputados en lugar de darle la espalda, como había hecho en su asunción. Desde un atril de madera que hizo instalar especialmente, el mandatario trazó un cuadro de situación explicando detalladamente la herencia recibida y las medidas tomadas hasta este momento.

También anunció una serie de proyectos "anti casta" que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en el nuevo período de sesiones ordinarias, pero el momento culminante llegó sobre el final cuando lanzó una convocatoria a gobernadores y líderes a firmar el "Pacto de Mayo" en la Ciudad de Córdoba, el próximo 25 de mayo.

Milei leyó los diez principios o mandamientos básicos de ese nuevo "contrato social" hacia un "nuevo orden económico" e invitó a los gobernadores a firmarlo a cambio de un nuevo pacto fiscal que alivie las cuentas provinciales luego de los recortes masivos aplicados por Nación.

También les exigió una muestra de "buena voluntad" para que esta vez apoyen con mayor contundencia la Ley de Bases.

10) Rechazo del mega DNU en el Senado

victoria-villarruel-y-abdalajpg.webp El bloque de Unión por la Patria en el Senado vuelve a pedir sesión para tratar el DNU. (Foto: archivo)

La titular del Senado, Victoria Villarruel habilitó el tratamiento del mega DNU 70/23 mediante la convocatoria a una sesión especial en la cámara alta y el jueves 14 de marzo, después de que fracasara un intento del oficialismo de postergar la sesión por dos semanas, se llevó adelante el debate y la votación materializó un revés para el Gobierno. Fueron 42 votos en contra de la validez del decreto, 25 a favor y cuatro abstenciones.

La discusión se trasladó a la Cámara de Diputados en medio de duros cruces entre la Casa Rosada y Villarruel, que terminó quedando afuera de todas las decisiones del gobierno y no fue más invitada a las reuniones de gabinete.

De la mano de Francos y el asesor Santiago Caputo, el gobierno logró negociar con los bloques aliados del PRO y la UCR y Encuentro Federal sostener la mega iniciativa y consolidó una mayoría parlamentaria circunstanciasl que sostuvo el plan económico pese a las crecientes protestas sociales que fueron sofocadas con el llamado "Protocolo antipiquetes" ideado por la ministra Patricia Bullrich.