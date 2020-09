Tras la decisión de la Corte, Castelli afirmó: "Remover ilegalmente a un juez es de una gravedad inusitada"

El juez Germán Castelli dialogó con Luis Novaresio, en Animales Sueltos

Luego de que la Corte Suprema aceptara el per saltum, Germán Castelli habló con Animales Sueltos y aseguró que la decisión fue "muy positiva", porque existía una "prepotencia estatal coordinada". "Remover ilegalmente a un juez en un sistema republicano es de una gravedad inusitada", sentenció.

En diálogo con Luis Novaresio, el magistrado señaló que "el hecho que la Corte hay abierto el recurso extraordinario, es muy positivo. Por unanimidad entendieron que el caso tiene aristas de gravedad institucional. Eso es auspicioso, luego seguirán estudiando el caso y lo definirán".

En ese sentido, aseguró que no se siente un "perseguido político", sino que calificó su situación como de "prepotencia y arbitrariedad estatal". "Se ha puesto en tela de juicio la estabilidad y la independencia de los jueces. Es mi trabajo y es en lo creo. Denuncio en función de pruebas y datos objetivos", afirmó y agregó: "Dos años sin impugnación y de repente el Consejo de la Magistratura arrancó con esta patraña".

"La prepotencia y arbitrariedad es del Consejo de la Magistratura y del Poder Ejecutivo. Repentinamente el representante del Presidente en el Consejo de la Magistratura decide analizar el pasado y establecer que a mi me faltaba el requisito del Senado, cuando no corresponde porque yo ya lo tengo. Hay un abuso de poder del Consejo de la Magistratura a través del representante del Presidente, quien inició esta remoción ilegal"

Asimismo, ante la consulta sobre el papel que podría tener la Cristina Kirchner en su desplazamiento, Castelli deslizó: "El Presidente de la Nación se manifestó por la inocencia de la Vicepresidenta de la Nación y casualmente ella tiene expedientes en el tribunal del que soy titular, de modo que desplazarme tiene como primera consecuencia que deje de ser el juez natural de esos procesos".

"Al hacer mi denuncia en la Justicia pedí que se preste especial atención a este circuito, al que describo como de una prepotencia estatal coordinada, que afecta los principios elementales de independencia y estabilidad. No es una cuestión personal, sino que tiene que ver con los principios de la república", aseguró Castelli.

"Lo que estoy haciendo es defenderme de un ataque del Estado orquestado, los jueces estamos entrenados para esto. Las interferencias del Poder Ejecutivo no son ajenas, es algo con lo que tenemos que convivir, pero tenemos que poner límites".

En tanto, al ser consultado sobre cuándo se conocerá la decisión del máximo tribulan, el magistrado aseguró que se encuentra de licencia hasta "el 6 de octubre", pero que, de todos modos, la "Corte Suprema decidió acortar los plazos y todo parece indicar que a la brevedad habrá una solución final".

Al explicar las razones de su ausencia en la Cámara alta, Castelli explicó: "Estoy cuestionando que la actividad del Senado era ilegal, ir es convalidar lo ilegal" y agregó: "Si tanta preocupación había por jueces que no tenían acuerdo del Senado, la acción de amparo que presenté lo juzga una persona que no tiene ningún acuerdo".

"Cuando uno está frente a una injusticia se defiende como cualquier ciudadano común, que en este caso ni siquiera es mío, es de la sociedad. Cuando vi que todo el Estado se había propuesto reemplazarme ilegalmente fui a explicarle a la sociedad este atropello. El Estado es muy fuerte y cuando se pone de acuerdo son vientos huracanados y es difícil sostenerse".

Para finalizar, ante la consulta sobre un resultado adverso, el juez aseguró: "Confío que va a dar una decisión y lo va a encausar en la legalidad", aunque advirtió que "si la Corte Suprema decide en contra lo voy a aceptar y mi abogado hará las presentaciones en los organismo internacionales que correspondan y voy a seguir trabajando como corresponde. Me va a dar muchísima tristeza, pero acudí a la Corte para pedir justicia y no puedo después decir no creo".