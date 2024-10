Habló el escribano que le tomó la declaración a los testigos de Alberto Fernández: "Me sorprendió la situación"

Barga dijo que no hubo ninguna irregularidad, pero constató la redacción del acta de las preguntas que hizo la abogada de Alberto Fernández. “Lo que la Dra. Carreira hizo fue acompañar a sede notarial una testigo, la cuál presentó fotocopia de su documento de identidad. No doy fe del conocimiento de esa persona”.

Además, el escribano agregó: “Yo no hago preguntas, simplemente las preguntas las realizaba la Dra. Carreira. Lo autenticado es la declaración, no el contenido. Yo no sé si el testigo miente o no. Yo veo que no hay una presión al testigo para que declare. Lo autenticado es el instrumento público que yo escuché”.

“Ante la premura de un testigo pueden suscitar estas acciones. Hoy ante la Justicia me hicieron estas preguntas cómo por qué vinieron, quién las convocó y para qué. Francamente no hace la confidencialidad al escribano”.

“La falsedad ideológica de un instrumento público se da cuando el notario incide en la declaración del deponente, que en este caso no sucedió. Todos los testigos mencionaron que se presentaron porque les parecía una causa injusta, pero yo me mantuve al margen”, declaró.

El escribano dijo no conocer a Fernández en su rol de notario

El escribano dijo no conocer a Fernández en su rol de notario y tampoco a Fabiola, y que las testigos le dijeron que se presentaban a declarar porque “se ofrecían a desmentir” lo que se estaba diciendo en público sobre la violencia de género. “Yo les pregunté si venían por algún tipo de presión a prestar declaración y refirieron todas que no”, contó.

Sobre los convenios de confidencialidad, Braga dijo que los desconocía: “Para la declaración, para mí no fue relevante. Yo únicamente transcribo lo que dicen. A mi no me manifestaron nada de tal convenio. Ni los testigos, ni la requirente. De todos modos, no me hacía a mi trabajo”.

Respecto de la actitud de las empleadas de Olivos cuando declararon el escribano dijo que “estaban preocupadas por lo que acontecía públicamente. Mostraron un cariño especial por Alberto Fernández. Ellas manifestaban que les parecía injusto todo lo que estaba pasando por lo que querían declarar lo que vieron del matrimonio presidencial”.