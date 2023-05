Larreta y Soledad Acuña 1.jpg La Ciudad le quitará un plan social a más de 1400 familias (Foto: archivo)

Ahora falta que se baje también Fernán Quirós. Eso no va a pasar hasta que Vidal no confirme si acepta o no el desafío; en ese caso, el ministro de Salud la va a acompañar en la fórmula.

Por otro lado, resta saber qué pasaría –si Vidal acepta- con Jorge Macri. “Ella dio la palabra de que no va a ir por la Ciudad”, asegura Jorge Macri a quienes le consulten. Incluso plantea que le gustaría sumar a un eventual gabinete a dirigentes del entorno de la exgobernadora “orgullosamente bonaerense”. Lo que está claro es que no hay lugar para los dos: si Macri insiste en su postulación, ella declina.

Los “ingenieros” de la rosca del PRO están pensando qué le pueden ofrecer a Jorge Macri para hacer reducción de daños. Todavía no hay una respuesta. Para Soledad Acuña existe una promesa no escrita: va a ser la compañera de fórmula de Martín Lousteau si él gana la PASO. Total en la Ciudad no hace falta anticipar antes de las PASO las fórmulas; la interna solo es entre los que encabezan las boletas.

El desafío de máxima es que Lousteau también se baje. “Tiene que ser candidata de la unidad”, dicen en su entorno. “Lousteau dijo que Juntos por el Cambio es un espacio único. ¿Por qué no puede tener un único candidato en CABA?", plantean.

La decisión de Vidal

Maria Eugenia Vidal.jpg

La ratificación de que Vidal sea candidata en la Ciudad ya no depende de ella. Va a ser una decisión del espacio. Vidal espera su mini-operativo clamor. Insiste en que no tiene problema en volver a su casa si no hay consensos. Su prioridad sigue siendo la candidatura presidencial y no va a anticipar ninguna decisión: de hecho está esperando todavía algunas encuestas y mantiene firme sus recorridas en provincias: Tucumán y Tierra del Fuego son las próximas parada. “Primeros días de mayo define su futuro nacional. No va a depender de ella sino de la organicidad que se tiene que dar el espacio hacia arriba”, dice un funcionario de su entorno.

Definiciones:

Lo que tiene que ordenarse es el PRO.

La candidatura va a depender de lo que pueda acordar con Mauricio Macri. No va romper esa relación.

El problema mayor problema, entonces, sigue siendo Macri. Pero no Mauricio sino Jorge. El dice que va a seguir adelante como sea. Ya dio un gesto por la unidad en 2021 cuando se bajó de la candidatura en la Provincia (era el presidente del PRO provincial) y ya dejó Vicente López. ¿Qué podría hacer en el futuro?

Por las dudas, Patricia Bullrich salió a marcar la cancha: “Yo no cambio todos los días, yo me decidí por Jorge Macri y lo voy a apoyar”, dijo y agregó que confía en la palabra de Vidal.

"Maria Eugenia Vidal me ha manifestando que no tiene la intención de ser jefa de gobierno", planteó Federico Angelini, ahora titular del PRO y aliado de Bullrich.

Son los mensajes típicos que se dan cuando alguien está por tomar una decisión que puede no gustar.

Una negociación clave en el PRO

Cumbre del PRO.jpg

¿Por qué es importante todo esto? ¿No es solamente una elección local?

En realidad la Ciudad refleja una pelea que existe mucho más arriba, entre las cabezas del PRO. Entre Mauricio Macri y Rodríguez Larreta. Mauricio se queja de que Horacio lo traicionó cuando anunció las elecciones "concurrentes" y además teme perder en el territorio que vio nacer al PRO. Larreta tampoco quiere que el único candidato de la Ciudad sea un Macri. La candidatura de Vidal sería una manera de sellar la unidad.

Mientras tanto el PRO le sigue haciendo el juego a Milei. Este martes los partidos de Juntos por el Cambio emitieron un duro comunicado que incluía una elíptica crítica al libertario. "No se pueden repetir medidas que ya fracasaron ni caer en recetas mágicas", dicen hablando del Gobierno pero en un tiro por elevación a Milei.

Tras el encuentro entre economistas de JxC, los radicales salieron a hablar y criticar la idea de dolarización. En el PRO hubo silencio. De la cumbre no participaron ni Bullrich ni Macri. Un mensaje por lo menos sospechoso.