Después de la confirmación de la condena en la Corte Suprema, ¿puede Guillermo Moreno ir a la cárcel?

En otro juicio se comprobó que utilizó fondos de origen público para solventar cotillón con consignas dirigidas al Grupo Clarín. Las frases utilizadas que mandó imprimir decían “Clarín Miente” y “Clarín. Cadena Nacional del… Desánimo, Ocultamiento, Desinformación, Miedo”. Por estos hechos fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso.

Las quejas de Cristina Kirchner a días del juicio por Cuadernos

Los tiempos de la política no son los mismos que los de la Justicia. Sin embargo, algunos no vacilan al relacionar las últimas decisiones de la Corte Suprema con el triunfo electoral del oficialismo en las elecciones legislativas.

Desde su prisión domiciliaria, Cristina Fernández de Kirchner fue una de las personas que salió al cruce de los fallos que perjudicaron al ex secretario de comercio, Guillermo Moreno, y al ex titular del ENACOM, Martin Sabatella.

Se quejó porque “Al día siguiente de la elección del 26 de octubre, la Corte de Los Tres sobreseyó, por un lado, a Mauricio Macri, nada más ni nada menos que por el espionaje comprobado a los familiares de las víctimas del ARA San juan; a Caputo en una causa penal; a Sturzenegger en una causa por abuso de autoridad, en la que la víctima era mi hija Florencia, y al propio Milei en otra causa penal.”

La exmandataria calificó al Máximo Tribunal de antiperonista y advirtió que “se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper el peronismo y el campo nacional y popular en su conjunto. Porque transformar la Argentina en una factoría y quebrar su organización social y política requiere algo más que ganarle una elección”.

Cristina Kirchner lanzó estas advertencias a pocos días de que le toque enfrentar las audiencias en el juicio oral por los Cuadernos de la Corrupción. Llegará al banquillo de los acusados junto con otras 86 personas, entre ellos 19 exfuncionarios de su gestión. La expresidenta está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita, y coautora de cohecho pasivo en 26 oportunidades.

En su dura crítica contra los fallos de la Corte no mencionó el rechazo a varios recursos que presentó ella misma para trabar este juicio, y otras causas que tiene pendiente en la justicia federal, entre ellas Hotesur Los Sauces.

Lo cierto es que en la última reunión de acuerdo, los jueces firmaron 407 resoluciones, una cifra que corresponde al promedio de causas que definen cada semana. Aproximadamente 3 de cada 4 fallos consideraron inadmisibles los recursos, principalmente por contener defectos en la presentación.

Entre los planteos inadmisibles figuran los expedientes que mencionó Cristina Kirchner. El recurso de queja contra el sobreseimiento de Mauricio Macri por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan fue rechazado por no cumplir con los requisitos formales establecidos en la Acordada 4/2007, que regula el contenido general del escrito.

El procesamiento de Macri había sido revocado porque los jueces entendieron que los agentes de la AFI estaban realizando tareas preventivas para preservar la seguridad presidencial.

Los cortesanos también rechazaron un pedido de per saltum para que el Alto Tribunal intervenga en la investigación por la criptomoneda LIBRA, en la que está imputado el presidente Javier Milei. Lo desestimó porque los argumentos no constituyen competencia.

El incidente por la nulidad de actuaciones del caso contra Luis Caputo por supuesta defraudación al retener indebidamente bonos de deuda, derivó en otro rechazo de la Corte al considerar improcedente la recusación contra los jueces del Tribunal.

Rechazó un planteo de Florencia Kirchner contra Federico Sturzenneger en el marco de una investigación por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, violación de secreto y falsificación de documento publico.

La hija de la expresidenta lo acusó en 2017 de haber solicitado en una reunión de directivos del Banco Central que aporten ideas para iniciar causas penales en su contra.

Por otro lado, fracasó un intento ante la Corte por frenar un juicio contra Martin Sabbatella y otros ex integrantes del ENACOM por presunto manejo irregular de fondos.