Causa Cuadernos: el informe de la fiscal con las imputaciones de Cristina Kirchner y 125 acusados

El juicio

El Tribunal Oral Federal (TOF) Nro. 7, que integran los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, confirmó esta semana que el juicio comenzará el próximo jueves 6 de noviembre a las 9:30 horas.

La decisión llegó tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a los recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner, el exministro Julio De Vido y otros procesados, que era el único impedimento para que el juicio se lleve a cabo.

El origen de la investigación

El caso comenzó a partir de los cuadernos escritos por Oscar Centeno, chofer de Baratta, que registró viajes y entregas de dinero vinculadas a contratistas del Estado. Esas anotaciones sirvieron de punto de partida para desentrañar un entramado de sobornos en la obra pública y derivaron en otras causas paralelas sobre gas licuado, subsidios al transporte, concesiones viales, cartelización y lavado de dinero, entre ellas la vinculada al fallecido Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner.

La fiscal León, quien conducirá la acusación en el debate oral, explicó que decidió hacer público su informe porque “los fiscales defendemos los intereses colectivos en pos de la legalidad, guiados por la objetividad en la persecución de la verdad y el restablecimiento del Estado de Derecho”.

La magnitud del expediente

En su informe, la fiscalía destacó que 126 personas están acusadas bajo ocho figuras penales, entre ellas asociación ilícita, cohecho activo y pasivo, dádivas y encubrimiento.

A Cristina Fernández de Kirchner se le imputa haber sido jefa de la asociación ilícita y coautora de cohecho pasivo en al menos 26 hechos dentro del expediente principal. En causas conexas, enfrenta cargos por otros 178 hechos ocurridos entre 2003 y 2012, en calidad de coautora o partícipe necesaria.

La causa central, que comparte con 45 coimputados, abarca 93 episodios de corrupción y contempla 299 testigos, mientras que el total de testigos en todas las causas llega a 899, con 139 medidas de prueba adicionales.

Las penas previstas para el delito de asociación ilícita van de 3 a 10 años de prisión, con un mínimo de 5 años para quienes sean considerados organizadores o líderes del esquema.

“Como fiscal general en esta etapa, mi función es preparar y llevar a cabo el debate oral en el que todas las partes -Fiscales, Querellantes y Defensores- exhibimos ante un Tribunal las pruebas de las que nos valemos para fundar nuestras respectivas pretensiones", señaló León, quien subrayó que “este caso requiere explicaciones detalladas dada su envergadura histórica”.

La fiscal estará acompañada por el fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ignacio Ambrosio y Claudio Nimis durante el desarrollo del juicio.