Después de la presentación, el presidente de la Fundación Libertad cruzó a Milei: "Muchas cosas no me simpatizan"

Sin embargo, Bongiovanni continuó con un análisis crítico de Milei: "Uno quisiera a veces tener un presidente con el coraje de Churchill, la templanza de Adenauer y con otras características de otros líderes, pero el que ganó fue Milei, y tiene estas características. Muchas cosas no me simpatizan mucho y hay errores no forzados por su histrionismo y verborragia. Sus ideas, en general, son buenas. Hay que ver si su propio estilo no termina erosionando sus posibilidades".

En diálogo con Radiópolis, Radio 2 de Rosario, Bongiovanni habló además del encuentro entre Milei con el expresidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Bueno, la verdad que todo eso fue como suele ocurrir en estos entes sociales, fue todo muy cordial. Macri con su esposa y Patricia Bullrich con su esposo estuvieron sentados desde el principio en la mesa cabecera, conmigo y con los visitantes extranjeros", inició.

"Milei solamente subió al escenario para hablar, Escuchó la parte del discurso de Luis Lacalle Pou. Así estaba acordado y recuerden que él se incorporó como disertante sobre la hora".

"Él nos confirmó su participación el jueves pasado. Y siempre nos dijo que lo que él podía proponer era eso, llegar sobre la hora, estar cuando hablara Lacalle Pou, y bueno, luego de hablar, él sí se acercó a la mesa, saludó a todo el mundo, se quedó un buen rato ahí dialogando con los expresidentes y con gente que se le acercaba a saludarlo. Diría que fue todo normal y cordial", detalló.

Bongiovanni reveló que Karina Milei "también estuvo allí con un perfil bajo, como suele estar ella. Se sentó también en la mesa cabecera con nuestra amiga Romina Díez (Diputada por Santa Fe), quien trabajó muchos años en la Fundación Libertad".

Finalmente, sobre las sensaciones de los empresarios reunidos este miércoles, dijo que “hay una expectativa positiva” ante el modelo de Milei, que oscila entre el optimismo y “el compás de espera” pero que hay algo claro: “El otro modelo ya fue. Ya terminó el modelo del Estado presente que era un cuento chino”.