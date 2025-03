Después de su salida del ministerio de Seguridad, Waldo Wolff podría ser candidato a Legislador porteño

Jorge Macri en su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura dejó en claro que uno de los principales logros de su gestión es haber terminado con los piquetes. No quiso compartir el mérito con el Gobierno nacional con el que tiene una fuerte disputa política y económica por el manejo de la inseguridad.

Macri necesita candidatos fuertes que puedan polemizar con el gobierno nacional. Por eso viene sumando halcones a la gestión: desde Laura Alonso como vocera hasta Hernán Lombardi, un hombre que supo ser muy cercano a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri; es también un hábil comunicador.

Wolff por ahora va a tener un rol de defensa mediática de la gestión. Hacia fin de marzo se verá cómo cierran las listas. "No está definido aun, pero puede ser", confirmaron a A24.com desde la sede del gobierno porteño de la calle Uspallata, cuando se preguntó si podría ser candidato. Formalmente aclaran en cada comunicado que "deja su cargo para dedicarse a la campaña electoral", aunque sin oficializar nada

Sin embargo, algunos de los que siguieron de cerca la gestión de Wolff creen que no es viable. "No suma mucho, se va debilitado y con problemas en todos los frentes", dice un funcionario.

Macri-Wolff-Gimenez.jpeg

Las encuestas porteñas

Se conoció en las últimas horas una encuesta de la consultora Proyección, hecha en territorio porteño.

El 50% de la gente ubica a la inseguridad al tope de sus preocupaciones. Muy abajo quedan los problemas de ingresos con el 36,4%.

Hay una paridad en la opinión pública sobre la gestión de Jorge Macri. 47,6% positiva vs. 47,3% negativa. No hay mucho margen para cometer errores.

Por otro lado, el 50,7% de los encuestados prioriza votar un candidato opositor a Jorge Macri, mientras que el 49,3% apoya un candidato oficialista.

Esto se ve cuando se pregunta por candidatos puntuales. La sorpresa es que el electorado habitual del PRO en muchos casos podría irse con La Libertad Avanza, lo que dejaría por primera vez en dos décadas al PRO en paridad con el peronismo.

Sin candidatos, esta consultora puso como postulante al ministro de Salud Fernán Quirós, uno de los más conocidos del gabinete. Ganaría por apenas medio punto a Leandro Santoro (24,2 a 23,7%). Pilar Ramírez, jefa de bloque de La Libertad Avanza apenas cosecha 11%.

image.png

Este panorama podría abrir el juego para candidatos más chicos como Alejandro Kim (de Guillermo Moreno), el líder sindical Marcelo Peretta (que se presenta como un liberal y podría robarle votos a La Libertad Avanza), la UCR, entre otros; todavía hay 18,8% de gente que no sabría a quién votar (no confundir "no sé" con indecisos).

Pese a que esta encuesta mide a Quiróz, cerca de Jorge Macri creen que lo ideal es ir por un candidato más duro que compita de lleno con La Libertad Avanza. Todos los últimos cambios tienen que ver con eso.

Otro dato a tener en cuenta es cuando se pregunta por el escenario nacional. Si las elecciones nacionales por CABA fueran hoy y Mauricio Mari decidiera ser candidato, tendría chances de ganar.

image.png

En cambio, si Macri no fuera candidato y en su lugar fuera María Eugenia Vidal, el escenario cambiaría radicalmente, según la encuesta de Proyección.

image.png

La gestión en la Ciudad no está mal conceptuada en la opinión pública, que está dividida en mitades. E incluso está por encima de la percepción que tienen los porteños respecto del Gobierno nacional

50,5% tiene imagen negativa del Gobierno de Milei y 57% dice que votaría a un candidato opositor. Una oportunidad interesante para el PRO que tiene como principal desafío para este año sostener una victoria -por lo menos- en su propio territorio.