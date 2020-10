"El día que el kirchnerismo reprimió": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial titulado "El día que el kirchnerismo reprimió", Jonatan Viale analizó el desalojo en Guernica y la decisión de la Justicia sobre el conflicto por las tierras de los Etchevehere, al tiempo que señaló el doble discurso de algunos miembros del Gobierno. "Hay que aflojar con la doble moral porque nos va a destruir", señaló en Realidad Aumentada.

"Finalmente, la Policía Bonaerense desalojó el predio de Guernica después de 100 días de toma y la Justicia de Entre Ríos determinó que la toma de Juan Grabois en el campo de la familia Etchevehere es ilegal y debe ser desalojada. Pero en la Argentina tenemos un problema de doble moral e hipocresía; de acomodar el discurso según la oportunidad".

"Lo que sí queda demostrado es que si un Gobierno quiere hacer las cosas bien, las hace; si hay una decisión política. Nadie niega que en Argentina hay un grave problema habitacional, pero la necesidad no implica avalar un delito. Se produjo una enorme confusión conceptual, pero no se puede vivir en un Estado donde vale todo".

"El subsidio del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de $50 mil durante 6 meses para desalentar las tomas va en el mismo sentido porque en lugar de fomentar el trabajo, termina fomentando la usurpación. ¿Cuál es el mensaje? Andá y tomá, porque tenés premio, algo te van a dar. De manera que Argentina termina siendo un país que premia la delincuencia y cómodo para los que violan la Ley".

"Lo que debemos entender es que la grieta en Argentina es moral, que es un país injusto con la gente buena y está hecho para la ilegalidad. Todo el tiempo el Estado está incentivándote o empujándote a actuar mal. En nuestro país, lamentablemente, siempre le va mejor al tipo que no cumple la Ley. Entonces, ¿cuál es el incentivo para hacer las cosas bien?".

"Hoy, por lo menos, hubo dos hechos que generan la sensación de que no todo está perdido. Hoy se consumó, después de infinitas prórrogas, el desalojo de Guernica sin ningún muerto, como decía la izquierda y la Justicia de Entre Ríos le dijo a Grabois que no puede tomar la propiedad privada de una familia te guste o no esa familia".

"Hoy, el gobernador Kicillof se quejaba del 'accionar violento' de Julio Garro porque le quisieron tomar el municipio, en lugar de quejarse del accionar violento de esa organización social. ¿Cómo se hace para sacar de un lugar a gente que entra sin permiso, se les dice 'por favor, estimado manifestante, tenga la amabilidad de retirarse'? Para eso está la policía, con el monopolio legítimo de la fuerza. Cuando lo hace Garro está mal, pero cuando lo hace Berni está bien. Hay que aflojar con la doble moral porque nos va a destruir".