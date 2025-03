Día de la Memoria, EN VIVO: las últimas noticias de la marcha a Plaza de Mayo por el 24 de marzo

Live Blog Post

11:10 El Gobierno desclasificará documentación vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas durante la Dictadura

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno desclasificará documentación vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. El funcionario además reclamó que haya “memoria completa”, en línea con el video del Gobierno por el 24 de marzo.

El vocero presidencial explicó: “Esta decisión responde al cumplimiento del decreto 4 del año 2010, que si bien se dictó hace 15 años, nunca fue implementado completamente”.

El vocero presidencial dijo: “Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y sólo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra vaya a saber uno con qué motivo. El accionar de las fuerzas en la última dictadura pasará a estar al servicio de la memoria y no del accionar político".

Adorni explicó: “Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En mucho países del mundo se avanzó en procesos de desclasificación. La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia, no en los de inteligencia”.