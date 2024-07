Diana Mondino, sobre el Mercosur: “Está necesitando un shock de adrenalina"

Diana Mondino reafirmó la membresía de la Argentina en el Mercosur

Mondino, quien representará en la capital paraguaya al presidente Javier Milei, que desistió de participar en el encuentro con sus pares, sostuvo: ”En lo que respecta a Mercosur, reafirmamos nuestra membresía al bloque, de la cual nunca hubo ni habrá dudas”.

En ese marco, aseguró que el Mercosur tiene “un enorme potencial como mercado ampliado y plataforma de relacionamiento con el mundo”, pero advirtió que no se está aprovechando en su totalidad.



”Creo que el Mercosur está necesitando, no sé, un shock de adrenalina” señaló y consideró “innegable” el estancamiento del mercado intrazona en los últimos 10 años y se quejó de las barreras arancelarias y paraarancelarias “entre nosotros mismos”.

”No es que no avance, pero el mundo va más rápido”, explicó y advirtió que el bloque no tiene agilidad ni capacidad para proyectarse hacia los temas del futuro, como es el caso de la inteligencia artificial.