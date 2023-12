Diana Mondino: "Nos estamos acercando a una catástrofe fiscal"

Embed





Por otra parte, reafirmó que la situación energética "no es óptima" y que "tenemos un problema tarifario muy grande". "No hay suficente producción para toda la demanda que podríamos tener", alertó, y dijo que en el verano "puede ser que no alcance la energía para todos constantemente".

"Nos estamos acercando a una catástrofe fiscal. Se pagan muchos impuestos, que son elevados y muy complejos. Uno quisiera simplificar, pero el problema es que Argentina cobra anticipos, retenciones y percepciones", sostuvo la futura canciller de Milei.