Diego Santilli: "No encuentro nada que haya hecho bien Axel Kicillof"

Por otra parte destacó: “Esto no se genera de la noche a la mañana, pero si vas mostrando señales la gente te va a acompañar. Frente al delito hay que actuar. Tenemos que tener una visión amplia de esta realidad. Por ejemplo, a la escuela los chicos tienen que ir”.

“Yo no veo al gobierno con ningún tipo de chance, cada vez hay más pobreza, más inseguridad y menos trabajo, sinceramente no veo que este modelo vuelva a ser elegido. Hay gente que no quiere vivir más así, tiene más derechos un delincuente que un ciudadano. Una de las claves es la educación, hay muchos maestros, la inmensa mayoría, que quiere hacer las cosas bien. Con Roberto Baradel se tiene que discutir con firmeza”, dijo.

Para el final puntualizó: “Banco la lógica de actuar por parte de la policía. El uso de las Taser, el reconocimiento facial con la inteligencia artificial. Mauricio Macri intentó cambiar ese rumbo, pero Alberto Fernández y Kicillof han destruido la idiosincrasia y el sentido común de los bonaerenses y yo lo voy a devolver”.

La palabra de Diego Santilli