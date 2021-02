"De diez": Cristina Kirchner reveló cuáles fueron los efectos tras recibir la vacuna Sputnik V

Cristina Kirchner, saludando a la seguidora (Foto: captura de video).

Cuando ya pasaron más de diez días desde que recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V, la vicepresidenta Cristina Kirchhner reveló este jueves que no padeció ningún efecto adverso. Es más: aseguró que su estado es "de diez".

La revelación de la exmandataria se produjo a la salida de su departamento del barrio porteño de Recoleta, donde mantuvo un breve diálogo con una militante, quien la interceptó cuando estaba por subirse a un automóvil para dirigirse al Senado.

"¿Cómo le va, compañera? ¿Bien?", pregunta inicialmente la señora en un video que ya circula en las redes sociales. Y posteriormente, sin preámbulos, larga la pregunta: "¿Le dolió el pinchazo?".

“El pinchazo no me dolió y no tuve ninguna reacción. Mirá que soy bastante aprensiva con el dolor físico. Me dijeron que me podía dar alguna febrícula o algo, pero nada. De diez”, fue la respuesta de Cristina, quien luego de agradecer por la consulta ingresó en el vehículo.

La mujer, a su vez, también agradeció la atención de la vicepresidenta y agregó: "Ojalá pueda pronto vacunarme".