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La Argentina se retiró de la Organización Mundial de la Salud y lo confirmó con un mensaje

El país es miembro fundador del Organismo que depende de las Naciones Unidas. El gobierno de Javier Milei sigue lo que hizo Donald Trump. La OMS cumple una tarea en la difusión y el acceso a la salud en todo el mundo. Durante la pandemia envió vacunas a la Argentina.

La Argentina se retira de la OMS

La Argentina se retira de la OMS, de la cual es miembro fundador, en 1948. ( foto: A24.com)
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El Gobierno anunció una reforma del sistema sanitario y confirmó el retiro de la OMS

"Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país", dice el mensaje del canciller.

"La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación".

Pese al anuncio, en la nota, el canciller señala: "Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias".

Lo cual deja en claro que se trata de una cuestión política que puede entenderse por el alineamiento con Washington. Donald Trump se fue de la OMS en su gobierno, Estados Unidos volvió con Joe Biden y Trump, en esta segunda presidencia, volvió a irse de ese organismo.

En momentos de la pandemia, por ejemplo, la Argentina tuvo ayuda de la OMS, por medio de la iniciativa COVAX (por "CO" de COVID y "VAX", por Vaccines, vacunas en inglés). Gracias a ese sistema de cooperación internacional, la Argentina recibió miles de dosis de AstraZeneca (británica) y Sinopharm (china, de menor cobertura y respuesta).

El retiro de la Argentina de la OMS

"La finalidad de la Organización Mundial de la Salud será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud", dice la Carta fundacional. La OMS tuvo su primera reunión el 24 de julio de 1948. Con la Argentina - y los Estados Unidos - como dos de sus miembros fundadores. Ahora, 78 más tarde, ambos países se retiran de la organización mundial que vela por la salud mundial y que tiene numerosos hechos a su favor en la mejora de la calidad de vida de la especie humana. Al mismo tiempo que ha tenido que enfrentar numerosas denuncias por presuntos casos de corrupción. Lo más importante fue cuando el propio presidente Donald Trump acusó a su secretario general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de connivencia con el gobierno chino por la demora en dar la alerta mundial por la pandemia.

Trump se retiro de la ONU en su primer gobierno, Joe Biden repuso a EE.UU. en ese organismo y en su regreso a la Casa Blanca, Trump volvió a sacar a los Estados Unidos de la OMS.

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