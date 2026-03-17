La Argentina se retiró de la Organización Mundial de la Salud y lo confirmó con un mensaje

Lo cual deja en claro que se trata de una cuestión política que puede entenderse por el alineamiento con Washington. Donald Trump se fue de la OMS en su gobierno, Estados Unidos volvió con Joe Biden y Trump, en esta segunda presidencia, volvió a irse de ese organismo.

En momentos de la pandemia, por ejemplo, la Argentina tuvo ayuda de la OMS, por medio de la iniciativa COVAX (por "CO" de COVID y "VAX", por Vaccines, vacunas en inglés). Gracias a ese sistema de cooperación internacional, la Argentina recibió miles de dosis de AstraZeneca (británica) y Sinopharm (china, de menor cobertura y respuesta).

El retiro de la Argentina de la OMS

"La finalidad de la Organización Mundial de la Salud será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud", dice la Carta fundacional. La OMS tuvo su primera reunión el 24 de julio de 1948. Con la Argentina - y los Estados Unidos - como dos de sus miembros fundadores. Ahora, 78 más tarde, ambos países se retiran de la organización mundial que vela por la salud mundial y que tiene numerosos hechos a su favor en la mejora de la calidad de vida de la especie humana. Al mismo tiempo que ha tenido que enfrentar numerosas denuncias por presuntos casos de corrupción. Lo más importante fue cuando el propio presidente Donald Trump acusó a su secretario general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de connivencia con el gobierno chino por la demora en dar la alerta mundial por la pandemia.

Trump se retiro de la ONU en su primer gobierno, Joe Biden repuso a EE.UU. en ese organismo y en su regreso a la Casa Blanca, Trump volvió a sacar a los Estados Unidos de la OMS.