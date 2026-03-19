La dura réplica de la OMS a la Argentina por su salida del organismo: "Portazo"

Pone de manifiesto el peligro que puede significar para la salud mundial que un país - que además es un miembro fundador - se retire de la OMS. En momentos en que enfermedades que estaban a punto de ser consideradas como erradicadas - tal es el caso de la polio o las paperas - resurgieron en países centrales como los Estados Unidos. Justamente, la Argentina sigue a los Estados Unidos en este país.

En ese marco, el mensaje fue claro: la salida no es sólo una declaración política, sino una decisión con efectos concretos. Para el organismo, abandonar la cooperación internacional en salud implica mayores riesgos y menor capacidad de respuesta frente a desafíos globales.

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Cancillería: "La OMS estuvo alejada de objetivos por sesgos ideológicos"

El ministro de Salud, Mario Lugones, al defender la decisión del gobierno de Javier Milei, sostuvo que “la OMS avanzó con una agenda marcada por sesgos ideológicos, alejándose de la evidencia y promoviendo políticas que tuvieron consecuencias profundas. Las cuarentenas eternas son el ejemplo más claro de un enfoque que priorizó la política por sobre la ciencia”. Aludió de manera directa a la recomendación inicial de la OMS cuando aún no había vacunas por la pandemia.

Fueron numerosos los planteos que recibió su titular, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus. Como apuntamos en ese momento tan duro para la humanidad, el presidente Trump, en su primer período acuso al director de la OMS de "apañar" a China en el ocultamiento de la gravedad del Covid en el inicio y solo actuar cuando la pandemia estaba desatada.

Otro argumento del ministro es por lo menos cuestionable: El titular de Salud agregó que Argentina no recibía financiamiento de la organización internacional y que la decisión no deteriora la calidad del sistema sanitario. Su planteo central es que “esta medida permite implementar políticas propias y administrar los recursos con criterios acordes a la realidad del país”, dijo.

En realidad, los países que forman parte de la OMS están dentro de una red de protección que los incluye en todos los programas sanitarios, de control y campañas para vacunaciones universales. Por ejemplo, cuando el gobierno argentino - con Alberto Fernández - mantuvo una discusión - teñida por la ideología - que postergó la llegada de las mejores vacunas contra la pandemia, como las de ARN mensajero (Moderna y Pfizer), el país recibió millones de vacunas de sinopharm (china) y AstraZeneca (británica) para dar cobertura a la población. La iniciativa Covax lo hizo posible y eso se recibía sin tener que pagar un solo peso - o dólar - justamente, por formar parte de la OMS.

Consecuencias de la salida de la OMS

Cuando se cumplan los plazos previstos, el país podría perder acceso a sistemas de vigilancia epidemiológica global, fundamentales para detectar brotes y anticipar crisis sanitarias. Quedar fuera de estos sistemas de prevención, alerta y ayuda, puede ser muy peligroso en caso de otra eventual pandemia o por ejemplo, brotes puntuales de paperas u otras enfermedades que están cerca de la extinción.

La OMS advirtió sobre posibles dificultades para acceder a programas, insumos y mecanismos de articulación regional. Para el organismo, abandonar la cooperación internacional en salud implica mayores riesgos y menor capacidad de respuesta frente a desafíos globales.

En su momento, la OMS le contestó a Donald Trump por su retiro que - originalmente, hablo de interferencias ideológicas con su tarea: "Esto no es cierto. En tanto que organismo especializado de las Naciones Unidas, gobernada por 194 Estados Miembros, la OMS siempre ha sido y sigue siendo imparcial y existe para servir a todos los países, con respeto a su soberanía y sin temor ni favoritismos".

Por lo tanto, lo mismo cabe para el caso argentino. Cada vez que un país se retira de la Organización Mundial de la Salus, el país pierde una serie de elementos de cuidado, monitorio y apoyo. Pero al mismo tiempo, la salud mundial se complica porque hay menos recursos para intentar solucionar problemas a nivel planetario.

Un dato final: no solo por la OMS, pero la esperanza de vida mundial en 1948 - año de creación de la Organización Mundial de la Salud - se ubicaba aproximadamente en 45 a 48 años. Hoy, en 2026, la esperanza de vida promedio mundial se ubica aproximadamente entre 73 y 75 años. Gracias a sistemas de vacunación, antibióticos, nutrición, saneamiento y sistemas de salud.