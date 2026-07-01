"Esto abre un espacio de diálogo": el canciller Quirno destacó el contacto con Venezuela tras los terremotos

De todos modos, remarcó que la prioridad del Gobierno sigue siendo colaborar con la emergencia humanitaria tanto para la población venezolana como para los argentinos que permanecen en ese país. Entre las víctimas fatales del terremoto se encuentran seis ciudadanos argentinos.

Venezuela autorizó el ingreso de un equipo consular argentino para asistir a los ciudadanos afectados por los terremotos. (Foto: Reuters).

Como parte de esa asistencia, Argentina envió este martes dos nuevos aviones con ayuda humanitaria. En ellos viajaron 38 personas junto con equipamiento destinado a las tareas de búsqueda y rescate. Ese operativo se sumó al primer envío realizado el viernes pasado, cuando partieron 24 brigadistas, cuatro perros especializados en rescate y material técnico.

El primer contacto oficial entre ambos gobiernos se produjo el jueves pasado, cuando Quirno mantuvo una conversación con su par venezolano, Yván Gil. En esa comunicación le transmitió la solidaridad del Gobierno argentino y puso a disposición asistencia humanitaria.

Ese mismo día, la Presidencia difundió un comunicado en el que expresó su apoyo a Venezuela frente a la emergencia. En ese texto sostuvo: “Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”.

Argentina y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde poco después de las cuestionadas elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, en las que se proclamó la victoria de Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos.

Luego de aquellos comicios, el Gobierno argentino y otros países de la región desconocieron los resultados oficiales, una situación que derivó en una de las crisis diplomáticas más importantes de los últimos años en América Latina.