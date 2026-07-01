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"Esto abre un espacio de diálogo": el canciller Quirno destacó el contacto con Venezuela tras los terremotos

El canciller Pablo Quirno afirmó que las conversaciones con las autoridades venezolanas para coordinar la asistencia humanitaria tras los terremotos del 24 de junio abrieron un canal de diálogo entre ambos países.

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Pablo Quirno aseguró que los contactos iniciados con Caracas para coordinar la asistencia humanitaria tras los terremotos abren un espacio de diálogo entre ambos países. (Foto: Reuters).

Pablo Quirno aseguró que los contactos iniciados con Caracas para coordinar la asistencia humanitaria tras los terremotos "abren un espacio de diálogo" entre ambos países. (Foto: Reuters).

El canciller Pablo Quirno afirmó este miércoles que los contactos iniciados con las autoridades venezolanas luego de los terremotos del 24 de junio podrían " “un espacio de diálogo” entre ambos países, que permanecen sin relaciones diplomáticas desde mediados de 2024.

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La posibilidad de la visita del papa León XIV a la Argentina sacude al país. (Foto: A24.com)

Durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, el funcionario explicó que las conversaciones con Caracas estuvieron centradas en la coordinación de la asistencia humanitaria y en la identificación de las necesidades más urgentes tras la tragedia, que dejó al menos 1.943 muertos y más de 10.500 heridos.

Además, Quirno confirmó que el Gobierno argentino pidió autorización para desplegar un equipo consular que pueda asistir a los ciudadanos argentinos afectados por el desastre. “No tenemos hoy una representación consular fija en Venezuela y Venezuela ha accedido a que tengamos ese equipo consular allí”, señaló.

“Esto abre un espacio de diálogo”

Al ser consultado sobre la posibilidad de que estos contactos marquen el inicio de un acercamiento diplomático, el canciller respondió: “Obviamente esto abre un espacio de diálogo que esperemos que termine en un entendimiento mejor al que teníamos antes de esta tragedia”.

De todos modos, remarcó que la prioridad del Gobierno sigue siendo colaborar con la emergencia humanitaria tanto para la población venezolana como para los argentinos que permanecen en ese país. Entre las víctimas fatales del terremoto se encuentran seis ciudadanos argentinos.

Venezuela autoriz&oacute; el ingreso de un equipo consular argentino para asistir a los ciudadanos afectados por los terremotos. (Foto: Reuters).

Venezuela autorizó el ingreso de un equipo consular argentino para asistir a los ciudadanos afectados por los terremotos. (Foto: Reuters).

Como parte de esa asistencia, Argentina envió este martes dos nuevos aviones con ayuda humanitaria. En ellos viajaron 38 personas junto con equipamiento destinado a las tareas de búsqueda y rescate. Ese operativo se sumó al primer envío realizado el viernes pasado, cuando partieron 24 brigadistas, cuatro perros especializados en rescate y material técnico.

El primer contacto oficial entre ambos gobiernos se produjo el jueves pasado, cuando Quirno mantuvo una conversación con su par venezolano, Yván Gil. En esa comunicación le transmitió la solidaridad del Gobierno argentino y puso a disposición asistencia humanitaria.

Ese mismo día, la Presidencia difundió un comunicado en el que expresó su apoyo a Venezuela frente a la emergencia. En ese texto sostuvo: “Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional”.

Argentina y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde poco después de las cuestionadas elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, en las que se proclamó la victoria de Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos.

Luego de aquellos comicios, el Gobierno argentino y otros países de la región desconocieron los resultados oficiales, una situación que derivó en una de las crisis diplomáticas más importantes de los últimos años en América Latina.

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