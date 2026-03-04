Daniela Ballester reveló la significativa frase de los médicos que la marcó tras sufrir un ACV

La periodista Daniela Ballester sufrió hace unos días un ACV hemorrágico que la obligó a parar por completo por su rutina laboral y ocuparse de lleno a su recuperación.
La periodista de C5N Daniela Ballester se refirió a su estado salud tras sufrir un ACV hemorrágico mientras continúa internada en el sanatorio Los Arcos.
La periodista sintió un fuerte dolor de cabeza y cuello, lo que derivó en su inmediata internación. Desde entonces, la conductora de C5N continúa bajo cuidados médicos en el sanatorio Los Arcos y en un audio que le envió a Camilo García del programa Intrusos (América Tv) dio detalles de su actual estado de salud.
"Me estás escuchando bien porque así estoy, ahora solo me queda descansar", comenzó su relato. Y explicó sobre su presente: "Me hicieron todos los estudios, me estuvieron controlando y no tengo ninguna secuela, eso está buenísimo".
"Lo que tengo es algo que es genético, o sea que probablemente yo lo tengo desde chiquita y en un momento se despertó, una cosa así me explicaron", continuó Daniela Ballester.
Y remarcó que le ocurrió atravesar una situación difícil: "Ahora estoy un poco medio confundida porque vi muchos médicos pero no hay nada que yo podría haber hecho para evitarlo ni nada que tenga que ahora después como a rajatabla".
En ese sentido, Daniela Ballester indicó que lleva una vida sana con actividades recreativas desde hace tiempo: "Voy al gimnasio tres o cuatro veces por semana, a clases de baile en grupo que me encanta, como sano que le hago verduritas a mi hijo para el cole, entonces también estaba comiendo bien. El alcohol nunca me gustó y lo sabe todo el mundo, no tomo. Entonces no hay mucho que yo deba hacer".
La periodista y ex paticipante de Gran Hermano recordó las palabras que le dijo uno de los profesionales que la asistió y le quedó grabada: "'Un rayo no cae dos veces en el mismo lugar', me dijo uno de los médicos. Mi rayo ya cayó donde tenía que caer y ahora estoy súper tranquila y contenta", concluyó.
Daniela Ballester contó cómo atraviesa el proceso de recuperación tras sufrir un ACV hemorrágico, mientras sigue observación médica y con la indicación de reposo absoluto.
“Ahora a monitorearme internada y descansar para volver al trabajo”, explicó la comunicadora en diálogo con Teleshow manteniendo el optimismo intacto.
“La vida me dio una nueva oportunidad”, expresó con emoción y agradecida por la contención recibida y por haber podido atravesar el episodio sin secuelas físicas.
La conductora volvió a llevar calma con un mensaje claro de que todo se trató de un susto y aseguró: “Estoy genial. Por suerte, gracias a Dios, sin ninguna secuela”.
"Solo descansar", cerró la comunicación sobre cómo seguirá su recuperación tras el ACV y marcando al descanso como factor clave.