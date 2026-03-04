Un video íntimo de Nico Vázquez desató sospechas y Nati Jota salió a contar si era Gimena Accardi

Embed

Y mientras que Nico le respondió feliz: “Podés lograr lo que sea. Vos sola lo decidís. Te amo y admiro con el alma”, hubo un detalle del festejo familiar que no pasó desapercibido en el mundo virtual.

Lo cierto es que a muchos usuarios les pareció oír la risa de Gimena Accardi en la filmación, algo que no sería nada extraño dado que durante 18 años fueron familia, pero sí llamó la atención por el simple hecho de que actualmente Nico está de novio con Dai Fernández, una de sus compañeras en Rocky.

En este contexto, fue la influencer Nati Jota quien salió a aclarar la catarata de especulaciones que se echaron a rodar. “Hice las investigaciones periodísticas pertinentes porque oí la misma risa. Vengo con la información de último momento de que NO es Gime Accardi. (Investigaciones periodísticas pertinentes: ser amiga de Gime Accardi)”, aseveró la integrante de Olga a través de un posteo en X (ex Twitter) en el que compartió el video en cuestión. ¡Todo aclarado!

Cuál fue la confesión más dolorosa de Gimena Accardi sobre su infidelidad a Nico Vázquez

A varios meses de aquella explosiva confesión pública, el episodio sigue dando que hablar. Fue en Olga donde Gimena Accardi decidió romper el silencio y admitir, frente al micrófono y sin rodeos, que le había sido infiel a Nico Vázquez. Una escena que sorprendió a todos, sobre todo en un ambiente donde muchas veces se elige callar y dejar que las especulaciones corran solas.

En ese contexto cargado de versiones cruzadas, el actor estaba en el centro de las críticas. En redes y programas lo apuntaban como el gran responsable de la separación. Fue entonces cuando Gime entendió que no podía quedarse al margen. Sintió la necesidad de intervenir y contar lo que había pasado desde su lugar, aun sabiendo que la exposición tendría un costo.

Con el diario del lunes, la actriz no se muestra arrepentida de haber hablado. Al contrario, reafirma que fue un acto coherente con su forma de ser. En una charla con Catalina Dlugi para La Once Diez, volvió sobre aquel momento y explicó qué la llevó a dar ese paso tan contundente: asumir lo que le correspondía y terminar con las conjeturas que crecían alrededor de la ruptura.

"Siempre hablé con mucha libertad, no me arrepiento de haber dicho lo de la infidelidad porque se estaba acusando a Nico de cosas que no", expresó con firmeza. Para ella, tomar la palabra fue también una manera de resguardar a quien fue su compañero durante tantos años y evitar que la historia quedara teñida por acusaciones injustas.

Ese día marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo. No solo por la magnitud de la revelación, sino porque Accardi y Vázquez eran considerados una de las parejas más sólidas y queridas del ambiente, incluso un modelo para muchos. La caída de esa imagen idealizada impactó fuerte.

Aun así, la actriz sostiene que actuó en sintonía con lo que sentía. Más allá del dolor y del revuelo mediático que generó su confesión, está convencida de que fue la forma más honesta de cerrar una etapa. Para ella, hacerse cargo públicamente no fue un escándalo más, sino un gesto de responsabilidad en medio del ruido.