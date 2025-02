Diputados dio media sanción al proyecto de Ficha Limpia en una sesión cargada de tensiones

ficha limpia.JPG

Karina Milei en la cámara de Diputados para ver la votación

Durante la votación estuvo presente en uno de los palcos la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, quien celebró con aplausos cuando el proyecto redactado por el ministro de Defensa, Luis Petri, alcanzó los votos necesarios para su aprobación.

Karina estaba acompañada por Federico Sharif Menem, director general de Secretaría Privada de la Presidencia, e ingresó a los palcos del recinto junto a la hermana del presidente de la Nación. El joven dirigente de 23 años es sobrino de Martín Menem, presidente de la cámara de Diputados.

Karina Milei había llegado al Congreso durante la tarde, mientras los diputados se encontraban debatiendo el proyecto, y mantuvo una extensa reunión con Martín Menem en su despacho. Durante ese período, el rádical Julio Cobos tomó el rol de titular de la cámara.

karina milei celebra aprobacion ficha limía.jpg

Cruces y chicanas durante la sesión por Ficha Limpia

La sesión estuvo cargada de tensiones y discusiones entre los diputados de los diversos partidos. Desde el peronismo aprovecharon el debate para denunciar que el proyecto de ley busca proscribir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dado que tiene ya una condena en segunda instancia por la Causa Vialidad, que la sentenció a 6 años de prisión por asociación ilícita.

En tanto, la diputada Silvia Lospennato, una de las principales impulsoras de Ficha Limpia y quien había impulsado el texto original del proyecto que no consiguió ser aprobado el año pasado, señaló que “hace diez años la ex presidenta no estaba condenada ni en primera instancia, cuando yo ya estaba caminando estos pasillos para sacar Ficha Limpia. Qué me van a hablar de que esto tiene nombre y apellido”.

Embed

Uno de los cruces que más revuelo generó durante la sesión de este miércoles fue el encontronazo entre el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y el presidente de la cámara, Martín Menem, quien decidió dar por finalizado el tramo del debate durante el cual los bloques pueden plantear cuestiones de privilegio y provocó el enojo del líder de Unión por la Patria.

Martínez, visiblemente molesto, se acercó al estrado de la presidencia para confrontar directamente a Menem. En ese momento, el diputado santafesino lanzó otra frase ofensiva: "Te pedí bien la palabra, sos un forro".