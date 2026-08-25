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El estremecedor relato de Eliana Guercio sobre su pelea con Ximena Capristo: "Me quise..."

Eliana Guercio se comunicó con Yanina Latorre y volvió a dejar en claro la fuerte enemistad que mantiene con Ximena Capristo, al recordar el polémico episodio que marcó su relación hace casi 20 años.

25 ago 2026, 21:31
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El estremecedor relato de Eliana Guercio sobre su pelea con Ximena Capristo: Me quise...

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El estremecedor relato de Eliana Guercio sobre su pelea con Ximena Capristo: "Me quise..."

Eliana Guercio hizo una fuerte declaración sobre Ximena Capristo y volvió a recordar el conflicto que las enfrentó hace casi 20 años, cuando ambas compartían escenario durante una temporada teatral. En aquel momento, la relación entre las dos, que había sido cercana, terminó quebrándose en medio de una disputa que trascendió el escenario y derivó en uno de los recordados escándalos de la televisión.

Todo comenzó durante la temporada de Pasajeros de la risa, en 2006, cuando ambas formaban parte del elenco que encabezaba Jorge Corona en el teatro Tronador de Mar del Plata. En medio de aquella etapa, Guercio protagonizó un fuerte enfrentamiento con Marcelo Polino en Intrusos (América TV), luego de que el periodista hiciera referencia a un mensaje en el que una integrante del elenco acusaba a otra de prostituirse. Con el paso de los años, el propio Polino señaló a Capristo como la autora de aquel mensaje, algo que ella negó públicamente.

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Ahora, casi dos décadas después, una nueva declaración de Capristo volvió a despertar el enojo de Guercio. En un audio que le envió a Yanina Latorre para SQP (América TV), la panelista de Gran Hermano decidió contar su versión de aquella época y reveló el fuerte impacto que tuvo el enfrentamiento en su vida.

Al recordar lo ocurrido durante aquella temporada teatral, apuntó especialmente contra el conflicto que se había generado alrededor de la marquesina y aseguró: “Me hizo la vida imposible en el teatro, por el cartel de marquesina. Me hizo mucho daño. Dice que hacía cosas indebidas ”.

Pero el relato fue todavía más fuerte cuando habló de cómo aquella experiencia repercutió fuera del ámbito laboral. Al referirse a los días que pasó en Mar del Plata, contó que atravesó una situación límite y que necesitó del acompañamiento de sus seres queridos: “No volví al teatro porque vivía en un piso 28 y me quise tirar por el balcón, por la vida de mierda que tuve por esta mujer. Tuvo que venir mi familia a Mar del Plata a rescatarme. Sigue siendo lo mismo que fue toda la vida ”.

Qué dijo Marcelo Polino de Ximena Capristo

La fuerte pelea entre Marcelo Polino y Lali Espósito sumó nuevos protagonistas cuando Ximena Capristo opinó sobre el conflicto y terminó reavivando una vieja disputa que también involucró a Eliana Guercio.

Polino salió al cruce de la ex Gran Hermano y cuestionó su trayectoria: Todo lo que ha hecho Ximena Capristo en su vida es esquivarle al éxito. Luego, desde X, recordó un episodio ocurrido hace casi 20 años y lanzó: Soy periodista. Además, guardo todo. Adivinanza: quién me pedía que le pregunte por los gatos. Yo no miento. Me buscas, me encontrás”.

Además, mostró un mensaje de hace 20 años, cuando Polino, en Intrusos, le preguntó a Eliana si era “gato”. Aquella pregunta le valió al periodista el histórico cachetazo de la actriz. Según trascendió en aquel momento, el mensaje habría sido enviado por Ximena, quien por entonces era amiga de Guercio, y ese episodio habría sido uno de los motivos que desencadenaron la pelea entre ambas.

“El caso fue judicializado”, contó la pareja de Gustavo Conti. Y siguió:Él estaba sentado en el panel de Intrusos y le llega un mensaje y dice: ‘Una compañera de elenco está diciendo de Eliana Guercio que es…dijo prostituta. Horrible”.

“No sé por qué hace eso. Con Lali reculó, pero con La Negra, que no tiene la misma espalda, va fuerte. Me parece que no da”, cuestionó la actitud del periodista la conductora.

     

 

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