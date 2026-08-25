El estremecedor relato de Eliana Guercio sobre su pelea con Ximena Capristo: "Me quise..."

Pero el relato fue todavía más fuerte cuando habló de cómo aquella experiencia repercutió fuera del ámbito laboral. Al referirse a los días que pasó en Mar del Plata, contó que atravesó una situación límite y que necesitó del acompañamiento de sus seres queridos: “No volví al teatro porque vivía en un piso 28 y me quise tirar por el balcón, por la vida de mierda que tuve por esta mujer. Tuvo que venir mi familia a Mar del Plata a rescatarme. Sigue siendo lo mismo que fue toda la vida ”.

Qué dijo Marcelo Polino de Ximena Capristo

La fuerte pelea entre Marcelo Polino y Lali Espósito sumó nuevos protagonistas cuando Ximena Capristo opinó sobre el conflicto y terminó reavivando una vieja disputa que también involucró a Eliana Guercio.

Polino salió al cruce de la ex Gran Hermano y cuestionó su trayectoria: “Todo lo que ha hecho Ximena Capristo en su vida es esquivarle al éxito”. Luego, desde X, recordó un episodio ocurrido hace casi 20 años y lanzó: “Soy periodista. Además, guardo todo. Adivinanza: quién me pedía que le pregunte por los gatos. Yo no miento. Me buscas, me encontrás”.

Además, mostró un mensaje de hace 20 años, cuando Polino, en Intrusos, le preguntó a Eliana si era “gato”. Aquella pregunta le valió al periodista el histórico cachetazo de la actriz. Según trascendió en aquel momento, el mensaje habría sido enviado por Ximena, quien por entonces era amiga de Guercio, y ese episodio habría sido uno de los motivos que desencadenaron la pelea entre ambas.

“El caso fue judicializado”, contó la pareja de Gustavo Conti. Y siguió: “Él estaba sentado en el panel de Intrusos y le llega un mensaje y dice: ‘Una compañera de elenco está diciendo de Eliana Guercio que es…dijo prostituta. Horrible”.

“No sé por qué hace eso. Con Lali reculó, pero con La Negra, que no tiene la misma espalda, va fuerte. Me parece que no da”, cuestionó la actitud del periodista la conductora.