El proyecto de Facundo Manes sobre Alzheimer obtuvo dictamen y se tratará en la próxima sesión

¿Tiene chance de aprobarse?

El proyecto de ley busca promover un abordaje integral del Alzheimer desde una perspectiva sanitaria y social. El plan estará enfocado en articular acciones preventivas y de cuidado en el sistema público de salud.

Según Manes, una estrategia de este tipo representa un beneficio para el Estado. "No es un gasto, sino una inversión que conlleva un ahorro. Postergar el problema es mucho más costoso —humana y económicamente— que enfrentarlo con políticas públicas basadas en la evidencia", afirmó.

De 71 diputados presentes en el plenario de las Comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda, 47 legisladores acompañaron el dictamen de mayoría y 12 diputados firmaron un dictamen de rechazo.

El dictamen de mayoría fue firmado por los diputados de los Bloques Democracia para Siempre, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Innovación Federal, Coalición Cívica y en disidencia parcial el bloque PTS- Frente de Izquierda.

El dictamen de rechazo fue suscripto por 12 diputados de La Libertad Avanza (11) y el MID (1)

La propuesta se enmarca en una tendencia internacional a desarrollar planes nacionales para enfrentar enfermedades neurodegenerativas. En países como Francia, Canadá y Chile ya existen programas similares.

El PLEA busca adaptarse a las particularidades del sistema de salud argentino y a las necesidades de una población que envejece rápidamente.