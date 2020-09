"El divorcio del año": el editorial de Jonatan Viale

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale profundizó en las consecuencias políticas de la decisión del Gobierno con la coparticipación y focalizó en la ruptura del diálogo entre el Presidente y el Jefe de Gobierno. Además, la influencia que tuvo Cristina Kirchner en la decisión.

"Alberto y Horacio se reunieron 19 veces en lo que va del año e hicieron 11 anuncios juntos. Pero todos sabíamos que este momento iba a llegar porque hay una tercera en discordia. Ella, cada vez menos silenciosa, cada vez más activa, cada vez más protagonista, nunca soportó que Alberto lo tratara de 'amigo' a Horacio. Es muy simple. Para ella, la tercera en discordia, Horacio nunca puede ser un amigo. Porque Horacio es Larreta y Larreta es Macri".

"La relación se bancó 3 engaños amorosos. El cuarto fue demasiado. Estamos hablando de un manotazo unilateral de $ 36.000 millones. Dicen que el órgano más sensible del hombre es el bolsillo. Pero no fue solo la decisión de arrebatarle tanto dinero, sino la manera. Larreta se enteró literalmente un minuto antes del anuncio. Miércoles 9 de septiembre 19.29 hs. ‘Quedate tranquilo. Esto lo vamos a resolver’".

"¿Cuál es el razonamiento estratégico que hace el kirchnerismo? No podemos cometer el mismo error político que cometimos con Macri. Él usó la gestión en la ciudad como vidriera para hacer campaña y llegar a presidente. Y lo consiguió. El metrobus; las ciclovías; la policía porteña; las obras del Maldonado para que no haya inundaciones. ¿Qué hay que hacer? Dos cosas: sacarle plata a Larreta para que no se luzca; y generar en el interior del país un sentimiento anti-porteño para que no vuelvan a la Casa Rosada".

"Suena más a una venganza política. Suena a que una persona viene avanzando en viejas cuentas pendientes. Opositores, jueces, periodistas, empresarios y ahora la Ciudad de Buenos Aires. Suena a una decisión movilizada más desde el rencor que desde la razón".