Ya sea por curiosidad o por cuestiones de estudio, son muchas las personas que se preguntan dónde y cuándo se izó por primera vez la bandera argentina: el 27 de febrero de 1812 el General Manuel Belgrano, en las barrancas de Rosario, a orillas del río Paraná, enarboló por primera vez la bandera argentina. Lo hizo durante la gesta por la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Sus colores celeste y blanco, provienen de la escarapela nacional. La historia cuenta que la bandera originaria se perdió y algunas versiones hablan de que tenía dos franjas; otras, dicen que eran tres, pero no está claro y siempre será una gran duda. Lo que sí es un hecho, es que la información alrededor de la consulta dónde y cuándo se izó por primera vez la bandera argentina es muy amplia.

Belgrano izó por primera vez la bandera junto a las baterías Libertad e Independencia y fue jurada por los soldados. Luego, comunicó este hecho al Triunvirato y partió a hacerse cargo del ejército del Norte, sin tomar conocimiento de que el organismo público le negaría la posibilidad de usar la nueva bandera, por la difícil situación reinante.

Recién sería el 9 de julio de 1816, una vez declarada la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, más precisamente el 20 de julio, su uso oficial fue aprobado por el Congreso.

¿Pero y el sol? El 25 de febrero de 1818, se agregó este símbolo, en homenaje al Dios Inca Inti. Sus 32 rayos dorados, están contenidos en negros bordes, alternándose un rayo recto y otro ondulado. La bandera con el sol fue usada para instituciones y eventos oficiales y de las Fuerzas Armadas hasta 1985, en que se dispuso su colocación en todas las banderas argentinas.

Actualmente, cada año el presidente de turno de nuestro país, se dirige a la ciudad de Rosario para la ceremonia conmemorativa del primer izamiento de la enseña patria a orillas del río Paraná. El evento patrio se lleva a cabo a las 18 frente al Monumento Histórico, ubicado en el parque Nacional a la Bandera.

El 2020 es el año de Manuel Belgrano

El presidente Alberto Fernández declaró el 2020 como el año del General Manuel Belgrano, en homenaje al prócer por los 250 años del nacimiento y 200 de su muerte. El ministerio de Cultura realizará actividades especiales durante todo el año con el objetivo de difundir y acercar su figura a la sociedad

El Decreto 2/2020, publicado en el Boletín Oficial el 3 de enero, resalta la destacada actuación pública del prócer quien condujo a la independencia de nuestro país en el marco de las luchas por la emancipación sudamericana.

Por ser una las figuras fundamentales de la independencia, el decreto argumenta que resulta especialmente importante que las y los jóvenes de todo el país recuerden, a partir del conocimiento de su actuación pública, quién fue Manuel Belgrano y cuál fue su obra; de la que surge una personalidad de intachable integridad y firmes convicciones patrióticas, habiendo sido un trabajador desinteresado e infatigable al servicio del progreso del país y de la educación de sus habitantes.

El decreto está firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Cultura, Tristán Bauer. La decisión invita a toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como en los entes autárquicos dependientes, a llevar la leyenda: 2020 -Año del General Manuel Belgrano, y a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la conmemoración.

Dice el decreto: “Que por su probada austeridad y honradez sacrificó sus propios intereses en pos de las necesidades de la Patria, siendo considerado por ello como uno de los ejemplos más destacados de virtud cívica entre los hombres y mujeres que forjaron nuestra Nación”.

Perfil de un héroe

Su nombre completo era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Fue un militar, político, intelectual, economista, un gran promotor de la educación y un auténtico libre pensador obsesionado en alcanzar para la nación la soberanía tan preciada. Vivió 50 años y unos pocos días más, del 3 de junio de 1770 al 20 de junio de 1820, lapso que le bastó para transformarse en en una de las figuras más importantes de la República Argentina que dejó en gestación.

A las órdenes del primer gobierno patrio

En 1810, la Primera Junta nombró a Manuel Belgrano jefe de la expedición militar a la provincia del Paraguay, y así lo recordó el prócer en su autobiografía:

"Me hallaba de vocal de la Junta Provisoria cuando en el mes de agosto de 1810, se determinó mandar una expedición al Paraguay. La Junta puso las miras en mí para mandarme con la expedición auxiliadora, como representante y general en jefe de ella; admití porque no se creyese que repugnaba los riesgos, que sólo quería disfrutar de la Capital, y también porque entreveía una semilla de desunión entre los vocales mismos, que yo no podía atajar, y deseaba hallarme en un servicio activo, sin embargo de que mis conocimientos militares eran muy cortos".