El Gobierno gira hacia el centro: desalojos, ajuste y la utopía de un presupuesto ordenado

Alberto Fernández con la estatuilla de Néstor Kirchner (Foto: Presidencia)

La necesidad política y el pragmatismo hicieron lo suyo en medio de una crisis económica monumental. El gobierno de Alberto Fernández continuó este jueves con un giro hacia el centro: activó los dos desalojos más conflictivos que tenía, como el de Entre Ríos y el de Guernica, desautorizó al dirigente social Juan Grabois -que se declaró “derrotado”- y persistió en su voluntad de mostrar señales de previsibilidad, al darle media sanción a la ley de Presupuesto 2021.

Según pudo saber A24.com, apenas conocida la orden de desalojo al campo de la familia Etchevehere, Grabois recibió mensajes de emisarios del Gobierno para deponer en forma urgente la usurpación. Cabe recordar que funcionarias del gobierno se hicieron presentes en la ocupación.

“Cuando pase todo esto ya se ocuparán de él”, dijo un asesor presidencial. En esa toma de tierras, que bautizó Proyecto Artigas y en la que no llegó a sembrar ni un plantín, Grabois también perdió el respaldo de la Iglesia, en la que siempre encontró un apoyo institucional por su amistad con el papa Francisco.

La Comisión Episcopal Argentina (CEA) emitió un duro documento en el que afirmó que la Iglesia rechaza las usurpaciones que promueven “la violencia y la intrusión” y amenazan a la vida y la propiedad. El dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Social (CTEP) perdió en todos los frentes. Hace casi dos años, Grabois debió renunciar a ser consultor de la comisión Justicia y Paz. Ahora es miembro del comité organizador del encuentro mundial de movimientos sociales en El Vaticano.

El fin de semana pasado encabezó el encuentro por zoom, pero el Papa no asistió. Tampoco lo tenía en agenda. Grabois no ocupa cargos en Roma, aunque la Santa Sede no lo desautorizaba en sus andanzas. La novedad es que el comunicado del Episcopado es un bombazo en su línea de flotación.

Hubo fuerte presión de muchos sectores católicos para que el Papa y los obispos se despegaran del revoltoso activista de la revolución agraria. El comunicado de la CEA de ayer es una desautorización inequívoca. También hubo presiones internas del Gobierno, muy cercanas a Alberto, que llegaron a oídos de Grabois.

“Podíamos decir que las tomas de Villa Mascardi eran los mapuches, que la de Guernica era por dirigentes ajenos al gobierno, pero la de Entre Ríos era de Grabois y nos involucraba por la aparición de funcionarios del Gobierno. Nos complica estructuralmente”, señalan en Balcarce 50. De todos modos, el Frente de Todos también cerró filas con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para desalojar el predio de Guernica con la policía provincial, pese a los incidentes que hubo. Era el kirchnerismo reprimiendo al kirchnerismo.

En las últimas semanas había habido señales confusas del Gobierno hacia esa toma de tierras. Pero ayer, hasta Máximo Kirchner suspendió a las 6 de la mañana su discurso de cierre de la sesión de la ley de presupuesto en Diputados para atender a ese desalojo. El respaldo a Kicillof era total. Hubo quienes lo interpretaron también como una quita de respaldo a Alberto Fernández: los discursos finales de los jefes de bloque, en sesiones clave como las del presupuesto, suelen ser un mensaje de unidad y apoyo al rumbo gubernamental.

El fallo de la jueza María Carolina Castagno que ordenó el "reintegro en forma inmediata" del predio Casa Nueva, en Entre Ríos, de la familia Etchevehere, también marcó una derrota fulminante del reclamo de Dolores Etchevehere, sobre sus hermanos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego, y sobre su madre Leonor Barbero Marcial. Pero ni los hermanos ni Leonor criticaron a Dolores, a la que quieren recuperar, sino a Grabois, al que culparon de usar a la reclamante.

Historias de familia

Pero Dolores no es inocente de la usurpación más allá de la lógica indulgencia de la familia, que la sigue estimando. Se trata de una mujer que nunca supo administrar sus bienes y fue perdiendo todo, sin la necesidad de que sus hermanos la perjudicaran.

Esa historia fue parte del advenimiento del fallido Proyecto Artigas, que tuvo un origen que no remite precisamente a una líder revolucionaria. Según los documentos que obran en la causa de Entre Ríos, Dolores tomó un préstamo de Mirus SA de 54 mil dólares en 2011 y otro de 315 mil dólares en 2017, por los cuales puso en garantía sus acciones del 12,5% de Las Margaritas SA, una de las sociedades de la familia.

En agosto de 2018 la familia Etchevehere firmó un convenio por el cual cada hijo se quedaba con 12,5% de la herencia y la madre, Leonor, con el 50%. Se acordó que el 12,5% de Dolores en Las Margaritas SA se iba a escindir con dos campos: Los Cachorros y una fracción de Casa Nueva. Ella fundaría una nueva sociedad. Además, recibió una buena cantidad de dinero y bienes.

En octubre de 2018, Dolores cedió las acciones a Mirus SA porque ésta le iba a dar otro préstamo de 550 mil dólares para comprar una casa en el elegante Tortugas Country Club, la que le alquilaba al ex tenista Javier Frana desde diciembre de 2017 por un valor elevado.

Existen documentos que acreditan que Dolores señó la casa en octubre de 2018 por 140 mil dólares, a escriturar el 20 de febrero de 2019, día en que Mirus le iba a dar 550 mil dólares. Pero la condición para eso era que Dolores tenía que concretar la escisión de los dos campos, Los Cachorros y Casa Nueva, cosa que no ocurrió.

Con la escisión de los campos ella podía cobrar dos hipotecas por los dos campos (estimaban 600 mil dólares) para devolver el dinero a Mirus y recuperar las acciones del 12,5% de Las Margaritas. Pero la partición no se pudo hacer y ella no pudo disponer de esa propiedad. Es que sus antiguos abogados, del estudio de Enrique Del Carril, le reclamaban honorarios impagos, al igual que otros acreedores, y trabaron un embargo por esos días en el juzgado civil y comercial de Entre Ríos.

Del Carril pidió un embargo por 3 millones de dólares sobre toda la herencia familiar, pero el juez civil y comercial 7 Martín Furman dispuso un embargo por 15 millones de pesos y otro por 4,5 millones respectivamente por la SA Las Margaritas y otro tanto por los inmuebles de la sociedad.

Dolores planeaba sumar antiguos créditos de Mirus, más lo obtenido del sucesorio y otros campos, más el nuevo préstamo de Mirus, y con la hipoteca de los dos campos escindidos iba a recuperar las acciones de la SA. Pero al caerse la operación se quedó sin las acciones, que se las quedó Mirus, sin los campos, y sin la casa del ex tenista.

Dolores dijo luego que la cesión de acciones a Mirus se hizo bajo extorsión pero nunca explicó cómo fue presionada. Pero aún si las acciones fueran suyas no podría disponer de una propiedad de la SA, ni alterarla, sin un aval del directorio.

Más rebotes de la carta de Cristina

Entre tanto, la vicepresidenta Cristina Kirchner, con su carta pública del lunes último, alteró el escenario dentro del oficialismo. Su crítica a los “funcionarios que no funcionan” alargó la vida de los ministros cuestionados. Por ahora no habrá cambios en el gabinete.

“Cualquier cambio ahora sería visto a la luz de la carta y Alberto no lo hará”, señalan en la Casa Rosada. Tras las críticas de Cristina al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, éste fue recibido por el Presidente en la Casa Rosada y acordaron la agenda: más previsibilidad y racionalidad económica (ajuste), que comenzó con la sanción ayer del Presupuesto 2021.

También se fortaleció el ministro de Economía, Martín Guzmán, internamente. Ahora, el plan está centrado en una negociación exitosa con el FMI y en tranquilizar el mercado cambiario. Cristina intentó despegarse de un posible fracaso económico de Alberto y convocó a un pacto social, igual que hizo tras la derrota electoral de 2009 y no duró un suspiro. Posiblemente, Massa active por ley el Consejo Económico y Social. Pero los cambios en el gabinete serán en una etapa posterior, superada la emergencia, y para encarar mejor las elecciones de 2021.