La dura respuesta de Gollán a Pichetto: mirá el video

Pichetto Vs. Gollán (Edición: A24.com)

Luego de que el ex candidato vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, asegurara que el ministro de Salud bonaerense es "el doctor muerte que anuncia el colapso...", Daniel Gollán le replicó: "Él está en la tónica de (Jair) Bolsonaro, de que se mueran todos los que se tengan que morir. No estamos de acuerdo"

Durante una entrevista con Maxi Montenegro, el funcionario de Axel Kicillof explicó: "hay dos visiones: la de Pichetto que dice 'que se mueran todos los que se tengan que morir pero que la economía bla, bla, bla...', y nosotros que decimos tratemos de salvar la mayor cantidad de vidas" porque "la caída de la economía no es por la cuarentena, es por la pandemia, pero parece que no alcanza a entenderlo Pichetto. No estamos de acuerdo".