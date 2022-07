Dura respuesta de intendentes a Grabois por los saqueos: "Los dirigentes tenemos que ser responsables"

juan-grabois.jpg

El intendente de Ituzaingó dijo que "aquellos que vivimos (la crisis política, económica y social) en el 2001 sabemos que no fue fácil para nadie. Creemos que hoy no hay crisis social, porque tenemos trabajo que está haciendo la nación, la provincia, las iglesias católicas, las evangélicas, los municipios, así que no veo eso hoy", al negar la posibilidad de desbordes sociales en los barrios, como ocurrió con la crisis del 2001 que terminó con la renuncia anticipada del Gobierno, del presidente Fernando De la Rúa. El intendente de Ituzaingó fue uno de los dirigentes que se reunió en las últimas horas con la ministra de Economía, Silvina Batakis.

Descalzo agregó: "Espero que no lo haya, pero creo que también hay sectores que tienen que ser más contemplativos con lo que les pasa a los sectores más pobres" y envió un mensaje a los empresarios y supermercadistas que remarcan los precios y profundizan la presión inflacionaria, en línea con el discurso de la Casa Rosada.

"También son provocadores a este tipo de situación, después lloran y vienen a pedir ayuda a los distritos y la verdad es que nosotros no queremos pasar por esa situación", sostuvo el jefe comunal que integra la liga de intendentes del PJ bonaerense, que justamente tienen una disputa entre intendentes y piqueteros reflejada por la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando pidió semanas atrás al Gobierno nacional que termine con la "tercerización" de los planes sociales le pase la administración que tienen hoy los movimientos sociales, a los municipios.