Operaciones en off y las cajas de La Cámpora: las "infidencias" que contó Cristina Kirchner en Chaco

"Las cajas... ¿a qué funcionario se le ocurrio hacer operaciones en off definiendo a determinados estamentos de la administración pública como cajas? ¿Esa idea tienen de la administración pública?", planteó la expresidenta.

"Otra infidencia: ¿a quién se acusa de estas cosas? Son organizaciones políticas, a La Cámpora", agregó, y luego aclaró: "Conmigo nunca van a tener el problema del off, yo hablo y vivo en on. toda mi vida voy a vivir en on. Lo que digo, lo sostengo, le pongo la cara, el cuero y la firma".

En ese contexto, recordó que "el año pasado, cunado se conformaron las listas de diputados nacionales en la proivncia de Buenos Aires, quien fue ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, tenía que dejar el ministerio".

Y contó: "Cuando se produce la renuncia de Daniel, el Presidente lo llama al entonces presidente del bloque de Diputados, Máximo Kirchner, y le dice que le gustaría que el lugar de Daniel Arroyo lo ocupara Andrés El Cuervo Larroque. No es para aplaudir, es para pensar".

"Cuánta mediocridad y chatura hay. ¿Y qué le dijo el diputado Kirchner, acusado por propios y extraños de que es La Cámpora la que cuida las cajas, le dijo 'no, al Cuervo lo voy a dejar mejor ayudandolo a Axel (Kicillof) en la Provincia y vos ponelo a Juanchi (Zabaleta), el actual ministro", agregó.

"Me parece que algunos y algunas deberían revisar editoriales, y también comportamientos y conductas. Un ministerio de los que más presupuesto tiene y más manejo de dinero, no, que vaya otro compañero", finalizó la titular del Senado.