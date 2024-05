En declaraciones a Radio Delta, Zago aclaró: "Hoy no puedo estar en el Luna Park porque tengo la entrega de diplomas de mi hija que se recibe de contadora pública. Todavía no se sabe bien que va a suceder. Lo que tengo entendido es que (Milei) hará la presentación de su libro. Hasta que no lo vea no voy a opinar. No creo que se trate de un show como se está diciendo. Me parece que será algo muy importante, ya que no pudo hacer su presentación del libro en La Rural por el tema de la seguridad".