"Rechazamos el ilegitimo reclamo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la Coparticipación Federal", dice el comunicado. "CABA no es una provincia, de modo que no corresponde el reclamo que planteó ante la Corte cuando el Gobierno nacional retrotrajo la asignación de recursos a los parámetros vigentes anteriores al inexplicable e inexcusable privilegio del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, en favor de la Ciudad Autónoma", aclaran.