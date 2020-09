Duhalde volvió a cargar contra el Gobierno: “No podemos afrontar esta crisis con personas que no tienen experiencia”

Eduardo Duhalde en Animales Sueltos

El ex presidente Eduardo Duhalde reafirmó el concepto que dijo durante la semana de que ve “grogui” al actual mandatario Alberto Fernández. “El presidente esta mareado”, dijo en declaraciones al programa Antea de Mañana (América Tv).

Duhalde le recomendó a Fernández que convoque a una gran mesa de dialogo similar a la que encabezó él en 2002. “En las crisis no se puede ir a aprender. Hay personas que por más capaces que sean no aprenden nunca. Con la UCR y el Frepaso cogobernamos en 2002. Si no logramos la unidad va a ser básicamente imposible salir de esta crisis”, dijo.

El ex presidente remarcó la falta de apertura por parte de la Casa Rosada. “Yo aspiro a que el Presidente arme una gran coalición con diez o doce ministerios. Con personas que no tenga que aprender. En una crisis hay poca posibilidad de resolver muchos problemas, cuando hay que focalizarse en algunos objetivos básicos”, afirmó.

Sin embargo, su postura más dura fue considerar que el Gabinete nacional actual carece de la experiencia necesaria para transitar la crisis del coronavirus (Covid-19). “No podemos afrontar esta crisis con personas que no tienen experiencia”, remató