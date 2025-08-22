En vivo Radio La Red
Política
Sebastián Casanello
discapacidad
Investigación

Sebastián Casanello prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia de Discapacidad

La medida alcanza a otros exfuncionarios y empresarios mencionados en la causa, incluyendo a los integrantes de la familia Kovalipker y a los responsables de la droguería Suizo-Argentina.

El juez federal Sebastián Casanello dictó este viernes la prohibición de la salida del país para Diego Spagnuolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos y la medida se extiende a otros funcionarios y empresarios. Además, en el escrito de la causa figura que también está denunciado Javier Milei por el abogado Gregorio Dalbón, ex letrado de Cristina Kirchner.

Leé también Cristina comparó las denuncias a la Agencia de Discapacidad con la Causa Vialidad: "Infinitamente peor"
Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei y denunció un escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. 

En ese contexto, el magistrado tomó esta resolución tras encontrar a Spagnuolo en una casa de Pilar, donde le secuestró dos celulares, dinero (en un monto que no sería de consideración) y una máquina de contar billetes. Además del análisis de los audios difundidos en los últimos días, donde el funcionario habla de supuestos retornos y negociaciones con laboratorios.

En A24 informaron del tema y aclararon que, a su vez, la medida, que ya fue comunicada a las autoridades de migraciones, también se extiende a otros cuatro funcionarios que están implicados en los audios por posibles coimas en la Agencia de Discapacidad.

En este contexto, en el programa de Eduardo Feinmann en A24 mostraron el escrito del juez Casanello y dieron detalles de la resolución del magistrado en la que resalta que el Presidente está denunciado en la causa impulsada por el ex abogado de Cristian Kirchner, Gregorio Dalbón.

La prohibición de salida del país es una de las primeras medidas cautelares que suelen adoptarse en investigaciones de corrupción complejas, ya que permite a la Justicia garantizar la disponibilidad de los imputados para futuras citaciones y evita que se diluya el rastro de pruebas cruciales.

El country de Pilar en el que hallaron a Spagnuolo.&nbsp;

El country de Pilar en el que hallaron a Spagnuolo.

La decisión responde a la necesidad de preservar la prueba

Además de Spagnuolo, la medida alcanza a otros exfuncionarios y empresarios mencionados en la causa, incluyendo a los integrantes de la familia Kovalipker y a los responsables de la droguería Suizo-Argentina, quienes también tienen vedado salir del país mientras se avance en la investigación.

La decisión responde a la necesidad de preservar la prueba y evitar cualquier riesgo de fuga, especialmente en un caso que involucra transferencias de dinero y documentación sensible vinculada a la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

En las próximas horas, se espera que el juez Casanello ordene nuevas medidas, incluyendo la revisión de la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados, con el objetivo de reconstruir el flujo de dinero y esclarecer el rol de cada actor en la presunta estructura de recaudación ilícita dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.

