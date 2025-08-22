Sebastián Casanello prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia de Discapacidad

La prohibición de salida del país es una de las primeras medidas cautelares que suelen adoptarse en investigaciones de corrupción complejas, ya que permite a la Justicia garantizar la disponibilidad de los imputados para futuras citaciones y evita que se diluya el rastro de pruebas cruciales.

El country de Pilar en el que hallaron a Spagnuolo.

Además de Spagnuolo, la medida alcanza a otros exfuncionarios y empresarios mencionados en la causa, incluyendo a los integrantes de la familia Kovalipker y a los responsables de la droguería Suizo-Argentina, quienes también tienen vedado salir del país mientras se avance en la investigación.

La decisión responde a la necesidad de preservar la prueba y evitar cualquier riesgo de fuga, especialmente en un caso que involucra transferencias de dinero y documentación sensible vinculada a la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

En las próximas horas, se espera que el juez Casanello ordene nuevas medidas, incluyendo la revisión de la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados, con el objetivo de reconstruir el flujo de dinero y esclarecer el rol de cada actor en la presunta estructura de recaudación ilícita dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.