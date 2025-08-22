Escuchas en Discapacidad: encontraron a Diego Spagnuolo y la policía ya le secuestró el teléfono celular

La policía de la Ciudad encontró al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, según informaron a A24.com fuentes de las fuerzas de seguridad. Fue encontrado en un country del partido bonaerense de Pilar.
Se dio en el marco de los allanamientos por las escuchas donde denunciaba supuestas coimas.
De acuerdo a los primeros datos, se le secuestró el celular tal como solicitó el juez federal Sebastián Casanello. Esto ocurrió en horas del mediodía y se enmarca en los 15 allanamientos realizados por la policía de la Ciudad desde esta mañana.
