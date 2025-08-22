En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
discapacidad
Judiciales

Escuchas en Discapacidad: encontraron a Diego Spagnuolo y la policía ya le secuestró el teléfono celular

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad fue encontrado en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires. Se dio en el marco de los allanamientos por las escuchas donde denunciaba supuestas coimas.

Escuchas en Discapacidad: encontraron a Diego Spagnuolo y la policía ya le secuestró el teléfono celular

La policía de la Ciudad encontró al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, según informaron a A24.com fuentes de las fuerzas de seguridad. Fue encontrado en un country del partido bonaerense de Pilar.

Leé también Allanaron las propiedades del exdirector de Discapacidad por los audios que motivaron su renuncia
La justicia allanó propiedades y busca a Diego Spagnuolo, exfuncionario nacional del que se desconoce su paradero. (Foto: Gentileza El día)

De acuerdo a los primeros datos, se le secuestró el celular tal como solicitó el juez federal Sebastián Casanello. Esto ocurrió en horas del mediodía y se enmarca en los 15 allanamientos realizados por la policía de la Ciudad desde esta mañana.

Nota en desarrollo

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
discapacidad
Notas relacionadas
Cristina comparó las denuncias a la Agencia de Discapacidad con la Causa Vialidad: "Infinitamente peor"
Milei no va a pagar la Emergencia en Discapacidad y va a defender los vetos y decretos delegados en la Justicia
Celebración y festejos: cómo se vivió en la plaza Congreso el rechazo al veto a ley de discapacidad

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar