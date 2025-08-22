"Mitómano": el Gobierno despega a Karina Milei y a Lule Menem del escándalo en ANDIS y pone la lupa sobre Spagnuolo

"Primero dijo que los audios eran falsos, producidos por inteligencia Artificial (IA), y después cambió la versión y dijo que le pincharon el teléfono”, señaló una alta fuente ante la consulta de A24.com. Por las contradicciones ahora despegan al presidente Milei del amigo y exabogado personal, y lo califican de “mitómano”.

El primer mandatario dio la orden de “echar de inmediato y denunciar”, a cualquier funcionario que se vea involucrado en un caso de corrupción, como "medida ejemplar”. Según las mismas fuentes, la hermana del presidente “está tranquilísima” y asegura no tener nada que ver y lo mismo señalan de su asesor y Subsecretario de Gestión Institucional de Presidencia, Eduardo Lule Menem.

¿Spagnuolo sin paradero conocido?

Según confirmaron a A24.com fuentes judiciales, por orden del Juzgado Federal de Sebastian Casanello, el Departamento de Investigación del Crimen Organizado de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad realizó este viernes 22 de agosto a la madrugada "más de 15 allanamientos en la causa que se investigan irregularidades en la Agencia de Discapacidad (ANDIS)".

Los allanamientos se realizaron en domicilios particulares, la droguería Suizo Argentina y la sede del Instituto y se secuestraron elementos de interés para la causa, aunque evitaron brindar más detalles debido a que rige el secreto de Sumario y se esperan nuevas medidas de prueba.

Según los primeros trascendidos extraoficiales, los allanamientos de la policía de CABA se realizaron en la casa de Spagnuolo, Garbellini, la ANDIS, la Droguería Suizo Argentina y sus directivos. Uno de ellos, Emmanuel Kovalivker, habría sido sorprendido con más de U$S 200.000 y anotaciones, cando intentaba escapar en su auto.

Lo mismo sucedió en las últimas horas con Spagnuolo, que fue detenido mientras intentaba escapar en un auto un country del partido bonaerense de Pilar y le secuestró el celular.

¿Dónde fueron los allanamientos por las coimas en la ANDIS?

El Juzgado interviniente libró órdenes de allanamiento destinadas a ser efectivizadas tanto en los domicilios particulares como en los lugares laborales de Diego Spagnuolo, Jonathan Emanuel Kovalivker y Eduardo Kovalivker (presidente de la droguería Suizo Argentina S.A.), señalados como posibles partícipes en la operatoria investigada.

Durante los procedimientos, se logró el secuestro de abundante material de interés para la causa, consistente en documentación contable, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis investigativa. Asimismo, se procedió a la correcta identificación de las personas presentes en los domicilios allanados, quienes prestaron colaboración en el desarrollo de la medida.-

Los lugares de los allanamientos por el caso de coimas en ANDIS: