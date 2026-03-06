En vivo Radio La Red
Javier Mascherano dio detalles de la visita a la Casa Blanca: "Cumplimos con algo protocolar"

El técnico del Inter de Miami destacó que el encuentro estaba pactado “hace mucho tiempo” y respondió a una costumbre en Estados Unidos que consiste en recibir a los equipos campeones.

Mascherano junto a Donald Trump. Foto: AP

Javier Mascherano dio detalles de la visita del plantel del Inter Miami a la Casa Blanca y del encuentro con el presidente de EEUU, Donald Trump. "Vinimos y cumplimos con algo protocolar", comentó el entrenador y destacó que la cita ya estaba concertada “hace mucho tiempo” por ser los campeones vigentes.

En la cita del dueño del título de la MLS se destacó los elogios del mandatario norteamericano a Lionel Messi. “Es más grande que Pelé, tu vinistes a ganar y ganaste”, señaló el mandatario en su encuentro que acaparó los ojos del mundo a meses del mundial en tierra norteamericano.

El técnico Javier Mascherano dijo que “el encuentro estaba pactado hace mucho tiempo, es una tradición del país que el Presidente recibe a los campeones y estuvimos allí un par de horas recorriendo y conociendo la Casa Blanca”.

Un día después, la Casa Blanca publicó un video mostrando los entretelones de la presencia del Inter Miami en la residencia. Allí pueden verse con lujo de detalles los regalos que la franquicia rosada le hizo al presidente: una pelota con firmas, un reloj de lujo y una camiseta con el 47, por el número de presidencia que cumple el mandatario, quien también fue el 45 en esa línea cronológica.

Del evento también aparecieron caras conocidas para los argentinos además de Javier Mascherano y Messi, estuvieron Mateo Silvetti, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

El comentario sobre De Paul y cuándo juega el Inter Miami

En el acto principal, el ex Atlético de Madrid tuvo un papel protagónico. Es que Trump se puso a piropear a los jugadores del Inter Miami por considerarlos a todos "muy lindos". Arrancó con Luis Suárez, siguió con el cordobés Tadeo Allende y finalmente se entregó ante el novio de Tini Stoessel. "¿Tienen algún jugador feo?", preguntó el presidente estadounidense.

Messi y De Paul, en el despacho de Donald Trump.

Inter Miami se encuentra en Washington a la espera de su partido de este sábado por la tercera fecha de la MLS frente a DC. United, el equipo de la capital que decidió jugar en el estadio de los Baltimore Ravens de la NFL para albergar a mayor cantidad de público.

