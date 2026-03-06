Javier Mascherano dio detalles de la visita a la Casa Blanca: "Cumplimos con algo protocolar"

Embed Gentileza ESPN

Del evento también aparecieron caras conocidas para los argentinos además de Javier Mascherano y Messi, estuvieron Mateo Silvetti, Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

El comentario sobre De Paul y cuándo juega el Inter Miami

En el acto principal, el ex Atlético de Madrid tuvo un papel protagónico. Es que Trump se puso a piropear a los jugadores del Inter Miami por considerarlos a todos "muy lindos". Arrancó con Luis Suárez, siguió con el cordobés Tadeo Allende y finalmente se entregó ante el novio de Tini Stoessel. "¿Tienen algún jugador feo?", preguntó el presidente estadounidense.

BIna4NuOk_720x0__1 Messi y De Paul, en el despacho de Donald Trump.

Inter Miami se encuentra en Washington a la espera de su partido de este sábado por la tercera fecha de la MLS frente a DC. United, el equipo de la capital que decidió jugar en el estadio de los Baltimore Ravens de la NFL para albergar a mayor cantidad de público.