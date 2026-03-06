En vivo Radio La Red
Monteoliva contó que el "Chiqui" Tapia llamó a Nahuel Gallo durante su vuelo a la Argentina

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, contó detalles del momento en que el gendarme Nahuel Gallo supo que regresaría a la Argentina luego de recibir una videollamada de Claudio “Chiqui” Tapia.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reveló cómo fue el llamado que recibió el gendarme Nahuel Gallo de parte del titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para confirmarle que regresaba a Argentina luego de estar detenido de manera ilegal 448 días en Venezuela. Además, develó detalles de cómo fue cautiverio en el Rodeo 1.

Monteoliva también calificó a Tapia como "negociador" y "taxi" de Nahuel Gallo para su regreso a Argentina. En diálogo con A24, la funcionaria afirmó que el gendarme fue "encapuchado" desde el Rodeo "hasta el pie del avión" privado que la AFA envió con dos dirigentes de la entidad para su traslado y relató que como podría tratarse de cualquier persona, en ese momento, "lo llama Chiqui Tapia".

"Al momento de subir, lo llama efectivamente Chiqui Tapia. Ahí es cuando confirma que era la AFA, porque dos personas en un avión privado que te dicen que te van a llevar a Argentina después de estar un año y tres meses en cautiverio, podés pensar cualquier cosa. Recibe una videollamada con Chiqui Tapia", indicó la ministra sobre el momento donde Gallo supo con certeza qué estaba ocurriendo.

En la llamada, según Monteoliva, ambos se saludaron y Gallo le agradeció a Tapia por intervenir en su liberación. Respecto al rol titular de la AFA, señaló que "fue quien negoció, no solo de taxi, fue quien hizo una negociación porque el taxi sería otra cosa, negociador y taxi en todo caso".

"Evidentemente, como sea que se llamen las autoridades de Venezuela, desde el 3 de enero en adelante no tenían la menor intención de entregarlo ni al Gobierno argentino, ni al de Estados Unidos ni a Italia", reprochó Monteoliva al destacar las gestiones que hizo el Gobierno de Javier Milei para la liberación del argentino.

"Nos enteramos el domingo a la mañana de un avión que había aterrizado en Venezuela", indicó Monteoliva sobre cómo supo la administración de Milei que Gallo sería repatriado. Además, confió que la gestión libertaria tenía "preparado el plan de evacuación en cinco países".

La detención ilegal en Venezuela

Monteoliva también reveló cómo eran los días en prisión que pasó Gallo en el Rodeo 1, donde por las noches cantaba la canción Libre de Nino Bravo. "A los carceleros jamás les vio el rostro", contó Monteoliva y consideró que vivió "una detención ilegal con todo el formato de un secuestro".

"Habla de castigos en un cuarto piso, tortura psicológica y física. Personas que empezaban a hacer huelga de hambre eran entubados por nariz, por boca, por ano", precisó la ministra sobre "una práctica recurrente" por lo que pasaban los presos en el Rodeo 1 aunque dijo que Gallo no fue víctima de ese ultrajo.

En cuanto a su comportamiento dentro del centro de detención, indicó que "él sabía hasta dónde llegar, el límite del castigo" y agregó que "fue aprendiendo hasta dónde se podía mover". "Nunca dejó de hacer actividad física, estaba en una celda de 3x2 y que corría al menos una hora, eso le permitió tener oxigenada de otra manera la cabeza".

Además, detalló que fue fundamental para su resistencia "el recuerdo permanente de su familia, de su hijo" y precisó que el gendarme "hablaba con personas" que llevaban "20 años ahí adentro". "También debe ser desesperanzador escuchar que hay gente 20 años ahí dentro", reflexionó la ministra.

Sobre los tipos de presos que había dentro del Rodeo 1, explicó que estaban los PDL (privados de libertad), que se vestían de uniforme celeste, cuyo proceso se encontraba bajo investigación, y los ya condenados, que estaban vestidos de amarillo.

Los exámenes médicos y su salud mental

La ministra reveló que los "exámenes médicos" de Gallo "están en los parámetros normales" y destacó que se encuentra con "acompañamiento psicológico".

"Más allá de los resultados médicos, tuvimos la oportunidad de conversar muchas horas con él. Muchos temas, está entero, ansioso con ganas de trabajar, de hacer muchas cosas. Dice voy a escribir un libro, voy a estudiar derecho, hay un cúmulo de actividades que están en sus intenciones", comentó.

En esa línea, compartió que lo nota "con mucho ánimo con ganas de seguir para adelante" y ejemplificó que "se pone la gorra con tanta firmeza, con tanta alegría, que se le llena el alma cuando habla de la Gendarmería, me parece que es muchísimo para recién unos días estar intentando recuperarse".

"El va contando y se le remueven muchas cosas, de a poco se tendrá que ir reponiendo", relató la ministra y recalcó el acompañamiento de las fuerzas de seguridad al comparar con Estados Unidos "que tiene una cuarentena de 40 días, donde incluso no hay contacto con las familias o las personas inmediatas". "Este es un proceso muy serio, a todos nos ha animado acompañarlo de esta forma", señaló.

