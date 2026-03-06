Monteoliva contó que el "Chiqui" Tapia llamó a Nahuel Gallo durante su vuelo a la Argentina

"Evidentemente, como sea que se llamen las autoridades de Venezuela, desde el 3 de enero en adelante no tenían la menor intención de entregarlo ni al Gobierno argentino, ni al de Estados Unidos ni a Italia", reprochó Monteoliva al destacar las gestiones que hizo el Gobierno de Javier Milei para la liberación del argentino.

"Nos enteramos el domingo a la mañana de un avión que había aterrizado en Venezuela", indicó Monteoliva sobre cómo supo la administración de Milei que Gallo sería repatriado. Además, confió que la gestión libertaria tenía "preparado el plan de evacuación en cinco países".

La detención ilegal en Venezuela

Monteoliva también reveló cómo eran los días en prisión que pasó Gallo en el Rodeo 1, donde por las noches cantaba la canción Libre de Nino Bravo. "A los carceleros jamás les vio el rostro", contó Monteoliva y consideró que vivió "una detención ilegal con todo el formato de un secuestro".

"Habla de castigos en un cuarto piso, tortura psicológica y física. Personas que empezaban a hacer huelga de hambre eran entubados por nariz, por boca, por ano", precisó la ministra sobre "una práctica recurrente" por lo que pasaban los presos en el Rodeo 1 aunque dijo que Gallo no fue víctima de ese ultrajo.

En cuanto a su comportamiento dentro del centro de detención, indicó que "él sabía hasta dónde llegar, el límite del castigo" y agregó que "fue aprendiendo hasta dónde se podía mover". "Nunca dejó de hacer actividad física, estaba en una celda de 3x2 y que corría al menos una hora, eso le permitió tener oxigenada de otra manera la cabeza".

Además, detalló que fue fundamental para su resistencia "el recuerdo permanente de su familia, de su hijo" y precisó que el gendarme "hablaba con personas" que llevaban "20 años ahí adentro". "También debe ser desesperanzador escuchar que hay gente 20 años ahí dentro", reflexionó la ministra.

Sobre los tipos de presos que había dentro del Rodeo 1, explicó que estaban los PDL (privados de libertad), que se vestían de uniforme celeste, cuyo proceso se encontraba bajo investigación, y los ya condenados, que estaban vestidos de amarillo.

Los exámenes médicos y su salud mental

La ministra reveló que los "exámenes médicos" de Gallo "están en los parámetros normales" y destacó que se encuentra con "acompañamiento psicológico".

"Más allá de los resultados médicos, tuvimos la oportunidad de conversar muchas horas con él. Muchos temas, está entero, ansioso con ganas de trabajar, de hacer muchas cosas. Dice voy a escribir un libro, voy a estudiar derecho, hay un cúmulo de actividades que están en sus intenciones", comentó.

En esa línea, compartió que lo nota "con mucho ánimo con ganas de seguir para adelante" y ejemplificó que "se pone la gorra con tanta firmeza, con tanta alegría, que se le llena el alma cuando habla de la Gendarmería, me parece que es muchísimo para recién unos días estar intentando recuperarse".

"El va contando y se le remueven muchas cosas, de a poco se tendrá que ir reponiendo", relató la ministra y recalcó el acompañamiento de las fuerzas de seguridad al comparar con Estados Unidos "que tiene una cuarentena de 40 días, donde incluso no hay contacto con las familias o las personas inmediatas". "Este es un proceso muy serio, a todos nos ha animado acompañarlo de esta forma", señaló.